El triste final de Peñarol en la Copa Libertadores: volvió a perder en el CDS y ni siquiera irá a Sudamericana

Se le terminó el año internacional a Peñarol. Y se le terminó de la peor manera: perdiendo otra vez en el Estadio Campeón del Siglo, ahora frente a Independiente Santa Fe de Bogotá 1-0 y en la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

El equipo de Diego Aguirre salió a jugar sabiendo que el triunfo le aseguraba la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana pero un pobrísimo primer tiempo lo empezó a alejar de esa chance.

Todo comenzó a desmoronarse a los 12’, cuando en la primera llegada rival, Alexis Zapata se metió en el área a toda velocidad y puso el 1-0.

Baldazo de agua fría en un Campeón del Siglo que recibió al equipo en medio de un verdadero clima de Copa Libertadores y que nuevamente se llevó una gran decepción.

El aurinegro no tuvo circuitos de fútbol, no generó ni una sola situación de peligro sobre el arco de Andrés Mosquera y como por si fuera poco volvió a lidiar con el tema lesiones. A los 21’ y luego de haber entrado en acción por primera -y única- vez en la fría noche montevideana, Luis Angulo se sintió, se agarro el posterior izquierdo y dejó la cancha. En su lugar ingresó Eduardo Darias.

El equipo titular de Peñarol frente a Independiente Santa Fe de Bogotá. Foto: Darwin Borrelli.

Apenas con algunos remates de media distancia que derivaron en tiros de esquina desperdiciados marcaron el muy flojo accionar ofensivo Carbonero en la primera parte.

Para el complemento, Aguirre quemó las naves y mandó a la cancha a Emanuel Gularte, Lucas Hernández y Abel Hernández por Brian Barboza, Franco Escobar —sentido— y Diego Laxalt, de flojo rendimiento tras dos muy buenos partidos frente a Corinthians y Defensor Sporting.

Peñarol pasó a jugar con tres zagueros y dos carrileros pero ni con el cambio de sistema mejoró el pobre nivel de un equipo que nunca encontró los caminos al gol.

Hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo criticando al equipo. Foto: Darwin Borrelli.

Pasaron otros 45’ en los que el Carbonero no generó mucho peligro. Solo se limitó a remates de media distancia sin riesgo y a centros mal tirados que despejó la zaga rival sin problemas.

El ingreso del Cangrejo Cabrera le dio otro ímpetu a la ofensiva y tras un centro del extremo una pelota dio en el palo, pero el aurinegro no tuvo mucho más que eso, Santa Fe se defendió muy bien y a pesar que prácticamente no atacó, cuando lo hizo generó peligro ante una inestable defensa.

Con más ganas que fútbol el Carbonero lo fue a buscar en el cierre y tuvo chances pero se quedó con las manos vacías.

Peñarol decepcionó a su gente que despidió al equipo en medio de insultos y silbidos, cerró el año internacional con la peor actuación del siglo XXI en fase de grupos de Copa Libertadores y ni siquiera accedió a la Copa Sudamericana. Fue un pobre y triste final.