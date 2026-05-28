Peñarol y el mercado de pases: la situación de Matías Arezo, contratos y los pedidos de Diego Aguirre

Una vez finalizada la fase de grupos y el sueño trunco de la Copa Libertadores para Peñarol al menos por 2026, tras el partido de anoche frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en el Estadio Campeón del Siglo en la interna del club y ya se comenzará hoy mismo a intensificar el trabajo de cara al período de pases que ya se activó.

Es que puertas para adentro ya se había comenzado a tocar diferentes temas relacionados al mercado pero ahora, con el resultado de anoche, ya se empieza a tener un panorama más claro sobre altas y también bajas que tendrá el plantel aurinegro.

En primer lugar, en el rubro bajas, solo dos contratos se vencen el 30 de junio y son los de Maximiliano Olivera y Emanuel Gularte.

El vínculo con el capitán de 34 años se busca renovar al menos hasta el 31 de diciembre, según informó Ovación el 19 de mayo. El defensor es pieza clave para Diego Aguirre, tanto dentro como fuera de la cancha ya que es la voz de mando en un plantel que ya tuvo varios golpes en lo que va del 2026 por lo que la Fiera no piensa en desprenderse de su capitán más allá de que un par de lesiones —un esguince de rodilla en enero y un desgarro en abril— no le han permitido mostrar su nivel.

Olivera no estuvo en la convocatoria anoche frente a Independiente Santa Fe de Bogotá por un tema muscular pero más allá de eso, en el Consejo Directivo también coinciden con el cuerpo técnico y el área deportiva: "El plantel necesita un jugador así", remarcaron.

Matías Arezo y el remate en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe. Foto: Darwin Borrelli.

Respecto a Gularte, zaguero de 28 años, se vence el préstamo desde Puebla de México y si bien hay importantes ofertas desde el mercado azteca, en la interna Mirasol iniciaron conversaciones con los representantes del jugador porque desde el club lo consideran un jugador importante en el plantel.

Por otra parte, otra situación a tener en cuenta es la de Matías Arezo, a préstamo hasta el 31 de diciembre, pero si Gremio recibe antes del 30 de junio una oferta que supere los 7 millones de dólares, el delantero de 23 años puede salir del aurinegro.

Desde la interna Mirasol manifestaron a Ovación que es "poco probable" que eso suceda, pero que está estipulado en el contrato que se firmó al sellar el préstamo.

Respecto a las altas, el número no está definido pero sí hay algo claro: Diego Aguirre pidió dos jugadores puntuales y ambos son del exterior, según confiaron a Ovación fuentes aurinegras: "Diego está conforme con este plantel y si sigue recuperando a varios lesionados nos dijo que no habrá muchos retoques. Solo nos pidió dos jugadores hasta el momento".