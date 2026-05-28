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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 25 de mayo al 31 de mayo de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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28/05/2026, 12:09
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Martín Cauteruccio celebra el gol que marcó en el partido entre Bolívar e Independiente Rivadavia.
Martín Cauteruccio celebra el gol que marcó en el partido entre Bolívar e Independiente Rivadavia.
Foto: @clubbolivaroficial.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Miércoles 27 de mayo

Agustín Canobbio

Golazo del futbolista de la selección uruguaya que aprovechó la desatención de la defensa de La Guaira y puso el gol de Fluminense en la victoria por 3-1 por Copa Libertadores.

Martín Cauteruccio

No fue suficiente para Bolívar que se tuvo que conformar con Copa Sudamericana al perder 3-1 ante Independiente Rivadavia, pero el gol del equipo boliviano fue del Caute.

Lunes 25 de mayo

Joaquín Lavega

Gol y asistencia para la remontada de Coritiba ante Bahía para el triunfo por 3-2 en el marco de la fecha 17 del Brasieirao. Cinco goles y una asistencia desde que inició el 2026 en el fútbol norteño.

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