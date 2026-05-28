Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 25 de mayo al 31 de mayo de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Miércoles 27 de mayo
Agustín Canobbio
Golazo del futbolista de la selección uruguaya que aprovechó la desatención de la defensa de La Guaira y puso el gol de Fluminense en la victoria por 3-1 por Copa Libertadores.
¿ALGUIEN SABE QUE LE PASÓ A LA DEFENSA? Acosta se quedó pidiendo un penal, los defensores de La guaira se durmieron y Canobbio definió con calidad para el 3-1 de Fluminense.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026
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Martín Cauteruccio
No fue suficiente para Bolívar que se tuvo que conformar con Copa Sudamericana al perder 3-1 ante Independiente Rivadavia, pero el gol del equipo boliviano fue del Caute.
¡EMPATA PARA SOÑAR! Robson Matheus le pegó desde afuera del área y, tras un rebote en Cauteruccio, Bolívar se pone 1-1 vs. Independiente Rivadavia.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026
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Lunes 25 de mayo
Joaquín Lavega
Gol y asistencia para la remontada de Coritiba ante Bahía para el triunfo por 3-2 en el marco de la fecha 17 del Brasieirao. Cinco goles y una asistencia desde que inició el 2026 en el fútbol norteño.
Joaquin Lavega …— FluResenha (@resenhaflutt) May 26, 2026
me juraram que não servia porque o cobra da bola panelava o moleque 🤭 pic.twitter.com/ahicM3VDzE
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