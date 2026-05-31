El Mercosur anunció la creación de un observatorio con datos estandarizados sobre criminalidad regional

El Mercosur y sus Estados asociados crearán un “centro de observación, criminalidad y violencia” que busca “estandarizar las mediciones” sobre delitos, cuyos datos serán validados por universidades y estarán disponibles en internet, anunció el titular paraguayo del Interior, Enrique Riera, al cierre de un encuentro ministerial en Asunción.

“La idea es que todas las agencias de seguridad de todos los países del Mercosur y países asociados tengamos al interior de nuestros países datos consolidados y fiables”, indicó Riera en una conferencia de prensa al concluir la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur. Riera explicó que su homólogo de Uruguay, Carlos Negro, se comprometió a “intentar terminar” de armar el proyecto durante los próximos seis meses, periodo en el que el país ejercerá la presidencia por tempore del Mercosur, que iniciará el 30 de junio.

La iniciativa busca -detalló el funcionario- que las instituciones de cada país, como la Fiscalía, Policía y el Poder Judicial, hagan que sus datos “coincidan” para después “estandarizar las mediciones”, y que en ese proceso se asociarán con “una universidad de gran prestigio” que “valide las cifras oficiales”.

Como ejemplo, mencionó que “el único” dato que está estandarizado en la región es el homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. “Estará todo en la web y será todo verificable. Con eso pretendemos contribuir entre nosotros, ayudarnos”, adelantó. EFE