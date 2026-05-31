Noche trágica en Francia: los festejos del PSG dejaron una persona fallecida y dos en estado muy grave

Los festejos por la segunda conquista de la Champions League del PSG en Francia derivaron en una jornada de violencia que dejó un saldo trágico de una persona fallecida y dos gravemente heridas, incluyendo un adolescente de 17 años que permanece en coma. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó además que 57 policías y más de 200 ciudadanos resultaron lesionados durante los incidentes registrados el sábado en diversos puntos del territorio francés.

El clima de euforia deportiva se vio empañado por la acción de grupos ajenos al fútbol, lo que obligó a un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad. Según el balance oficial, la víctima fatal fue un joven de 24 años que protagonizó un siniestro de tránsito en su moto, mientras que el joven de 17 años se encuentra en estado crítico tras ser apuñalado en una pelea en el distrito XVI de la capital francesa.

Violencia en los festejos del PSG

Tras la victoria del PSG hubo disturbios en París Foto: AFP

El ministro del Interior lamentó que los incidentes fueran protagonizados por sujetos que no guardan relación con la afición real del club. "Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain. Los hemos visto claramente en París, pero también fue en provincias. Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido", sostuvo el jerarca en conferencia de prensa.

El pasado año, cuando el PSG celebró su primera Champions tras golear al Inter de Milán (5-0), las autoridades contabilizaron en toda Francia dos personas fallecidas durante las celebraciones, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos) y 559 detenidos.

La respuesta de las autoridades se vio tensionada por las críticas desde sectores de la oposición, que cuestionaron la capacidad operativa del Gobierno para contener los desórdenes. Nuñez defendió el despliegue policial y destacó la labor de los efectivos bajo condiciones climáticas adversas, logrando frustrar intentos de invasión en zonas clave como el estadio del Parque de los Príncipes y puntos estratégicos de la circunvalación parisina.

Ante la magnitud de los hechos, las autoridades reforzaron las medidas de cara a la celebración oficial con los jugadores. Para el evento central en la explanada del Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, se dispuso un operativo de 6.000 efectivos policiales. El dispositivo busca garantizar la tranquilidad durante el encuentro de los campeones europeos con unos 100.000 hinchas, tras la histórica victoria ante el Arsenal el pasado sábado.

El cronograma de los festejos continúa esta tarde con una recepción oficial en el Palacio del Elíseo, donde el presidente Emmanuel Macron recibirá a los futbolistas para conmemorar el nuevo título de la Champions. Posteriormente, el equipo regresará al Parque de los Príncipes para una velada especial de reconocimiento ante su público, en un cierre de celebraciones que mantiene a las fuerzas de seguridad en alerta máxima debido a la inestabilidad registrada en la víspera.

Con información de EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.