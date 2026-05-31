Gobierno de Bolivia anula órdenes de captura a líderes de las protestas, para negociar con sus detractores

La justicia de Bolivia anuló las órdenes de captura que pesaban sobre dos líderes sindicales que alientan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó la Central Obrera Boliviana (COB). Obreros y campesinos que exigen una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas y la renuncia del mandatario de centroderecha, con seis meses en el poder, se han negado hasta ahora a dialogar con el gobierno.

Una de sus condiciones era precisamente la revocatoria de los mandatos de detención. Con bloqueos de carreteras, los manifestantes cercan a La Paz, donde se ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

“El día de hoy se ha llevado una audiencia” en la que los jueces “han determinado levantar la orden de aprehensión en contra” de Mario Argollo, jefe de la COB, principal organización obrera de Bolivia, dijo Gabriel Mena, secretario de comunicación de la institución.

La medida también cobija a Vicente Salazar, líder de los campesinos aimaras conocidos como Ponchos Rojos, precisó. Sus capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, que los denunció por supuestamente instigar fuertes protestas en La Paz que terminaron en disturbios.

Miembros de la Policía Militar de Bolivia custodian la entrada del Palacio de Gobierno en La Paz. Foto: AFP

Fuentes del Ministerio Público confirmaron la decisión judicial. El viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana.

Durante un acto público el miércoles, Paz invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, instaló una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Los obreros y campesinos no asistieron a ninguna sesión.

Argollo dijo el viernes en un video difundido por medios locales, que “las bases” de la COB decidirán si el sindicato conversará o no con el gobierno. Un congreso obrero estaba previsto ayer sábado para debatir esa posibilidad, pero luego informó en un comunicado sobre la suspensión del encuentro por “razones de seguridad”, sin dar una nueva fecha.

El gobierno de Rodrigo Paz denuncia un supuesto intento de “alterar el orden democrático”, y acusa al exmandatario Evo Morales, prófugo por un presunto caso de trata de una menor, de estar detrás. Los seguidores de Morales rechazan cualquier negociación.

Una niña corre frente a miembros de la Policía Militar de Bolivia que custodian la entrada del Palacio de Gobierno. Foto: AFP

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz, debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno, al que también acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo y otros dirigentes sindicales fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir, a raíz de protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió el miércoles y jueves con dos ministros, pero no asistió ningún representante de la COB, ni de los sindicatos campesinos, que exigían anular las órdenes de captura contra sus dirigentes, lo que ahora ocurrió por orden de un Juzgado de La Paz.

El Ministerio de Salud logró distribuir 486 cilindros de oxígeno a diez hospitales de La Paz y El Alto el viernes, pero insistió en pedir a los manifestantes que permitan el paso de los camiones que trasladan ese insumo. Algunas ayudas han sido enviadas por EE.UU. en apoyo al gobierno boliviano.