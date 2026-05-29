Hospitales al borde del colapso por cortes de rutas en Bolivia: piden "pausa humanitaria"

Trabajadores de salud marcharon ayer jueves en La Paz en demanda de una “pausa humanitaria” que permita reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos, afectados por los bloqueos de carreteras que sindicatos y grupos opositores al gobierno mantienen desde hace 24 días para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La protesta de los trabajadores de la salud partió desde el Hospital de Clínicas, el complejo médico de referencia en la ciudad, y recorrió el centro histórico hasta las puertas del Ministerio de Salud.

Los manifestantes corearon consignas como “oxígeno y comida para los pacientes” y “respeto por la salud y la vida”, aludiendo a los sectores que mantienen el llamado “cerco” a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, que impide con los bloqueos de rutas el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos.

“Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos. Lo que necesitamos es que quienes están bloqueando entiendan que se ha generado un encierro muy fuerte”, dijo el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

Un manifestante sostiene un cartel que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz. Foto: AFP

Larrea señaló que uno de los principales problemas es que los camiones que hace algunos días ingresaron con oxígeno medicinal no pueden salir de la ciudad para recargar el suministro, y advirtió que “puede pasar cualquier desgracia” con los pacientes más graves. También comentó que algunos hospitales decidieron “compartir” oxígeno con otros centros de salud, reducir la proteína animal en la alimentación de los pacientes y suspender cirugías programadas para priorizar las de emergencia. Además, alertó sobre la falta de medicamentos para los enfermos con cáncer.

En La Paz y El Alto hay 19 hospitales de segundo y tercer nivel que atienden diariamente a unos 1.000 pacientes, además de 15 centros que albergan a población vulnerable de distintas edades y que también sufren los efectos de la escasez causada por los bloqueos.

“No damos ya ni para cinco días. La alimentación en los hospitales se está terminando, se están racionando los productos. Ya tienen (los pacientes) el dolor de la enfermedad y se les está sumando el dolor del país”, dijo a la AFP Mónica Reyes, médica de 48 años.

Los bloqueos de carreteras comenzaron el 6 de mayo en el departamento de La Paz y son secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y por seguidores del exmandatario populista Evo Morales.

El informe de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señaló que existen alrededor de 70 puntos de bloqueo en seis de las nueve regiones.

Un trabajador sanitario sostiene un cartel que dice: "Exigimos acceso sin obstáculos para las ambulancias". Foto: AFP

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana informó esta semana que unas 50 toneladas de medicinas y oxígeno para hospitales no pueden ser distribuidas debido a los cortes de rutas. Larrea pidió al gobierno “que se siente a dialogar”.

“Y si no hay diálogo, pues que utilice lo que dice la Constitución (...), están en peligro vidas humanas”, agregó, en referencia a un posible estado de sitio.

El Congreso eliminó el martes una norma que exigía al presidente la aprobación parlamentaria para declarar un estado de excepción que le permitiría contener las protestas con militares y restringir libertades de reunión y movimiento. EFE, AFP

Gobierno no arrestará a líderes de protestas

El ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, garantizó que no serán aprehendidos los dirigentes de las protestas contra el Gobierno que asistan al diálogo con el Gobierno. “El Gobierno ha dado garantías para poder dialogar con ellos”, declaró Lupo al canal privado Unitel, al reconocer que esa oferta “prácticamente” supone que no serán aprehendidos ni el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, ni el líder de la federación de campesinos de La Paz “Tupac Katari”, Vicente Salazar. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Argollo, acusado de terrorismo e instigación publica a delinquir, pero no ha sido ejecutada porque el dirigente se declaró en la “clandestinidad”.

Manifestantes en medio de gases lacrimógenos durante una marcha que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Foto: AFP

Refuerzan seguridad en torno a Morales

Seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales reforzaron ayer jueves los bloqueos de carreteras en el centro del país ante el temor de una posible detención del exmandatario dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta trata agravada de personas.

La tensión aumentó tras el corte de energía ocurrido la noche anterior en el Trópico de Cochabamba, el principal bastión sindical y político de Morales y una de las mayores zonas productoras de hoja de coca de Bolivia, donde sectores afines al exgobernante denunciaron un supuesto despliegue policial.

En un acto en la localidad de Chimoré, municipio del Trópico de Cochabamba, la dirigente campesina Jesusa Yampara sostuvo que el supuesto plan para detener a Morales “ha fracasado”, según difundió la radio cocalera Kawsachun Coca (RKC). “Nos han querido amedrentar. Ahora desde aquí, desde Chimoré, decimos (que) el bloqueo continúa indefinidamente”, afirmó Yampara, quien también aseguró que harán vigilias.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca en el centro de Bolivia, desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores. Contra Morales fueron emitidas dos órdenes de detención, la última el pasado 11 de mayo, tras no haberse presentado al inicio del juicio en su contra por trata agravada de personas, por su supuesta relación con una menor de edad, con la que habría tenido una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.