Casi toda Bolivia bloqueada por grupos que presionan para la renuncia del presidente Rodrigo Paz

Las carreteras de Bolivia amanecieron ayer domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en la zona andina, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La crisis, que comenzó por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra el mandatario. Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, en protestas alentadas por campesinos aimanes del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien ha declarado que a Paz solo le queda “militalizar Bolivia” o llamar a elecciones.

Mientras, el presidente Paz ha apelado al diálogo para llegar a una solución con los grupos de protesta, al tiempo que envió grupos policiales y militares para desbloquear rutas y han lanzado gases lacrimógenes ante las agresiones recibidas. La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó un mapa que reporta los cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba y en la oriental de Santa Cruz, aunque las mayores protestas están en las dos primeras. Los únicos departamentos sin cortes de ruta son los amazónicos de Beni y Pando y el sureño de Tarija.

El operativo denominado ‘Corredor humanitario con banderas blancas’ intentó el fin de semana abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre las ciudades de La Paz y Oruro, pero fue resistido por los manifestantes que se enfrentaron a los agentes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas.

Tras el paso de la caravana que despejó varios tramos de la ruta con ayuda de tractores, los campesinos volvieron a llenar la vía de piedras, tierras y troncos, según mostraron los medios.

Esta es la segunda vez que un operativo integrado por militares y policías fracasa en su intento de despejar esa vía troncal tras no haberlo logrado ya el pasado sábado 16. Esta vez, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el operativo se detuvo a mitad de camino cuando los manifestantes emboscaron la caravana tirando dinamita y piedras a la ruta.

En rebeldía Evo Morales con nueva orden de captura El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Bolivia, Tarija declaró en rebeldía al exgobernante Evo Morales y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016. El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura. El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz. EFE

La propia comitiva del ministro tuvo que usar caminos alternos para volver a La Paz, donde llegó en la madrugada de ayer domingo tras sufrir tres “emboscadas”, en una de las cuales su vehículo fue atacado por piedras que destrozaron el vidrio trasero, según un comunicado de su despacho. “Ya me encuentro en La Paz, después de esta tercera emboscada en mi contra. Logramos pasar y llegamos como a las 2 de la mañana a la ciudad”, dijo Zamora, quien el sábado encabezó la caravana anunciando su disposición a dialogar personalmente con los manifestantes en todos los puntos de bloqueo.

Zamora confiaba en lograr el paso de los centenares camiones varados en las rutas del altiplano y facilitar el transporte de alimentos, combustible e insumos médicos para hospitales estatales de La Paz. El Alto y Oruro, donde los precios de todos los productos se han disparado por la escasez.

Estados Unidos

El presidente Paz, quien asumió hace seis meses el cargo, dijo que “extremará” todos los esfuerzos para lograr una solución mediante el diálogo, pero también advirtió que “todo tiene un límite”, tras explicar que la Constitución respalda posibles medidas como un estado de excepción.

Por su parte, Estados Unidos anunció el fin de semana que ha estado proporcionando a Bolivia asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz, que enfrenta una crisis de casi un mes y ha provocado desabastecimiento.

El Departamento de Estado de EE.UU. a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recalcó ayer domingo su apoyo a Paz. En su cuenta de X, la Oficina dijo que el Gobierno del presidente Trump está entregando a Bolivia alimentos de emergencia ymedicinas, como parte del respaldo a La Paz que trata de lidiar con los incidentes y los bloqueos de carreteras. Paz dijo que busca llevar alimentos a las ciudades más afectadas, pero no aclaró si las ayudas que entregará son las enviadas por EE.UU..

Solo "dos caminos" “Militarizar sería una decisión suicida” El exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo ayer domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que han pedido los seguidores del también líder cocalero. “A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”, escribió Morales en X. El exgobernante consideró que la supuesta “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia “a través del secretario de Estado, Marco Rubio”, y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están “llevando al fracaso” a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia “por accidente”. También cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas. EFE

Con información de EFE y AFP