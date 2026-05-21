El plan de Rodrigo Paz ante la crisis: cambios en el gabinete, "capacidad de escucha" y con quién no dialogará

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció ayer miércoles que realizará cambios en su gabinete para incluir a sectores sociales que reclaman participación en su gobierno, en un esfuerzo por frenar las fuertes protestas que exigen su dimisión.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta desde hace tres semanas bloqueos de rutas en La Paz y sus alrededores, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha”, dijo el presidente, y añadió que no dialogará con “vándalos” pero que “las puertas estarán abiertas” a “quienes respetan la democracia”.

Paz explicó que en los últimos días su gobierno sostuvo reuniones con organizaciones sociales, y que el reclamo fue: “Queremos ser parte de la toma de decisiones”.

Mineros se enfrentan a la policía durante una protesta que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz. Foto: AFP

No precisó cuándo serán los ajustes en su equipo. “Ya sabrán ustedes aquellos cambios”, señaló a periodistas. También indicó que, en la dirección de tener mayor presencia de sectores en la toma de decisiones, conformará un “consejo económico y social” para que participen todas las instituciones que quieran aportar con soluciones.

Los sindicatos han convertido los últimos días la ciudad de La Paz en un campo de batalla con choques con la policía que han dejado al menos medio centenar de detenidos. Hay al menos 44 puntos de bloqueo en todo el país.

El presidente Paz también afirmó ayer que el exmandatario Evo Morales “desvaría”, al rechazar así la versión del líder cocalero de que Argentina ha enviado aviones Hércules a Bolivia para supuestamente trasladar militares y policías que ayuden en la represión de los manifestantes.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz. Foto: AFP

“Evo Morales desvaría. Un día le sube la temperatura y declara una cosa. Hoy día le baja la temperatura y declara otra. Entonces, Argentina no se merece esa agresión porque la conducta ha sido de ayuda humanitaria”, sostuvo Paz.

El mandatario respondió así a una consulta sobre las afirmaciones realizadas por Morales a medios argentinos a los que les afirmó que aviones militares de ese país trasladaban “gases lacrimógenos y balines” y “militares y policías a La Paz” para que participen en acciones represivas.

El presidente dijo que la población de Bolivia “agradece profundamente” el operativo humanitario que esta semana permitió que varias toneladas de carne de pollo lleguen desde la región productora de Santa Cruz a las ciudades de Paz y El Alto, afectadas por los bloqueos de carreteras.

La escasez de alimentos ha provocado una alza de precios de todos los productos, a la vez que la falta de gasolina y diésel ha reducido el transporte en ambas ciudades. AFP, EFE