Dos países de América del Sur inician camino para restablecer relaciones diplomáticas tras ruptura de 50 años

Los cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron este jueves en la frontera común en el inicio de un camino que busca “restablecer” las relaciones diplomáticas interrumpidas desde hace 50 años, afirmó el diplomático boliviano.

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, viajaron hasta el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, para trasladarse desde allí juntos hacia La Paz.

Chile y Bolivia avanzan en su relación bilateral 🇨🇱🤝🇧🇴



En el paso Chungará – Tambo Quemado, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con su par boliviano, Fernando Aramayo, iniciando una agenda enfocada en integración, inversión, conectividad y cooperación. pic.twitter.com/2wn43DFeg3 — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 23, 2026

El encuentro marca “un hito fundamental” en “el camino de poder restablecer relaciones (diplomáticas)”, dijo el canciller de Bolivia a periodistas en el lugar, según imágenes difundidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.

Los dos países rompieron relaciones diplomáticas formales en 1975, por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para restablecer la salida al mar que Bolivia perdió en la guerra que los enfrentó a fines del siglo XIX.

Con la llegada al poder del presidente José Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia, los vínculos bilaterales han registrado un nuevo impulso.

Foto: Cancillería de Bolivia.

Guerra y salida al mar

Bolivia y Chile se enfrentaron en una guerra entre 1879 y 1883 en la que los bolivianos perdieron su litoral en el Pacífico. En 2013 el gobierno del entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Santiago a negociar una salida al mar para Bolivia. Chile a su vez demandó a Bolivia por aguas fronterizas en disputa.

En 2018 el máximo tribunal de las Naciones Unidas rechazó la solicitud de Bolivia para que sus jueces ordenen a Chile negociar una forma de concederle al país un acceso Pacífico, lo que supuso una dura derrota para el país y para Morales.

Cuatro años después la misma corte desestimó la demanda presentada por Bolivia contra Chile por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia, los dos países esperan ahora iniciar una nueva etapa en sus relaciones.

Libre comercio

“Estamos avanzando en el Tratado de Libre Comercio. Tenemos también el tema de seguridad en las fronteras, crimen organizado, pero el foco principal es el futuro”, sostuvo de su lado el canciller chileno.

Para Chile, uno de los focos principales de las relaciones bilaterales es combatir la migración irregular a su territorio a través de la frontera norte con Bolivia.

José Antonio Kast, presidente de Chile, en el Palacio de La Moneda. Foto: EFE

El gobierno de Kast, que asumió el pasado 11 de marzo, ordenó la construcción en la frontera de una zanja de tres metros de profundidad para evitar los ingresos.

Bolivia no presentó objeciones a la iniciativa de su vecino.

Según la Cancillería chilena, algunos asuntos que abordarán los ministros en los dos días de reuniones son “integración económico-comercial, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios; minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica".

Aramayo indicó que uno de los temas a tratar es la visita del presidente chileno a Bolivia: “La visita del presidente Kast es algo que nos entusiasma, es algo que lo vamos a conversar con el canciller y estamos esperanzados de que este sea el inicio de un punto de inflexión en nuestras historias”, dijo el canciller boliviano.

Con información de La Nación/GDA y AFP