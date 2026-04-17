Kast anuncia su primer gran plan de reformas: el ambicioso plan de 40 medidas para “romper” el estancamiento

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció esta semana un plan de reforma legislativa con más de 40 medidas para “romper” con lo que considera un ciclo de estancamiento, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas. Desde antes de asumir el gobierno el 11 de marzo, Kast prometió que instalaría un “gobierno de emergencia”.

Entre sus primeras medidas económicas redujo gastos corrientes en ministerios, frenó decretos ambientales que podían afectar el empleo e hizo un ajuste drástico en un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, que disparó sus precios hasta en 60%.

“En los próximos días, ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico”, dijo Kast el miércoles por la noche, tras emitir su primer mensaje a la nación desde que asumió. “No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo”, agregó, en referencia a las administraciones que lo precedieron.

Kast pidió al Parlamento que apruebe “con urgencia y altura de miras” su paquete de cerca de 40 iniciativas. “Este proyecto no es una agenda ideológica (...) Es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo pensando en las futuras generaciones”, indicó el mandatario.

Palacio Presidencial de la Moneda, sede del gobierno de Chile. Foto: Wikimedia Commons.

“Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras”, instó Kast a un Parlamento donde la coalición con la que Gobierna no tiene mayoría y serán clave los votos de los diputados del Partido de la Gente.

El plan de Kast propone como principal medida una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, para llevarlo del 27% al 23%, el promedio de los países desarrollados.

Contempla también la reconstrucción de más de un millar de viviendas destruidas por incendios forestales y beneficios tributarios, como una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas e incentivos a la repatriación de capitales.

La aprobación del proyecto en el Congreso será una prueba clave para Kast. Aunque la derecha cuenta con más legisladores, no tiene los votos suficientes para asegurar su aprobación.

Según Kast, la meta es que al término de su mandato en 2030 el desempleo caiga al 6,5%, la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado) y “que las cuentas fiscales estén en equilibrio”.

Aunque el plan busca reactivar la economía de Chile, una de las más estables de Latinoamérica, la variedad de temas que reúne ha hecho que sus críticos la llamen “Ley Tutti frutti”

La oposición de izquierda acusa a Kast de impulsar “una reforma tributaria encubierta”, que beneficia a los más ricos y cuya aprobación implicaría una fuerte caída en la recaudación tributaria, en un momento de estrechez fiscal.

El presidente de Chile, José Antonio Kast en el palacio de La Moneda, en Santiago. Foto: EFE

“Mientras impulsa rebajas de impuestos que favorecen principalmente a los sectores de mayores ingresos, reduce el gasto público” para medidas que podrían beneficiar “a la clase media y trabajadora”, dijo a la AFP Constanza Martínez, presidenta del opositor Frente Amplio.

Según el analista político Diego Arellano, profesor de la Universidad del Desarrollo, se trata de “un proyecto fundamental para el éxito del gobierno” que prometió Kast.

El mandatario decidió agrupar múltiples temas en una sola ley, según Arellano, porque hay normas que si se presentaran individualmente tendrían un éxito legislativo “incierto”, sobre todo la rebaja del impuesto corporativo.

Según el gobierno, la reforma es impulsada por la situación heredada de la administración del izquierdista Gabriel Boric, que no cumplió sus metas de déficit fiscal por tres años consecutivos mientras la deuda pública superó el 40% del PIB.

“No es un impuesto que se baja para los ricos. Es un impuesto que se baja para que las empresas tengan más dinero para invertir”, defendió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, antes del anuncio. Según Quiroz, unas 150.000 empresas se beneficiarían.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla junto a un grupo de soldados cerca del puesto fronterizo de Chacalluta. Foto: AFP

“Chile no está en una crisis fiscal, pero sí está en un punto de debilitamiento gradual. Por lo tanto, hay que tomar medidas”, explicó a la AFP el economista Juan Ortiz.as la fuerte alza de los precios de los combustibles, que impactó en el costo de vida de los chilenos, la situación económica desplazó como principal preocupación de los chilenos al avance de la delincuencia, según sondeos recientes.

“Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica, son hechos concretos que van a cambiarle la vida a millones de chilenos”, dijo Kast al presentar sus medidas.

Kast explicó que “el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino el medio para que las personas vivan mejor y haya más empleo, más seguridad y más esperanza”.

“Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”, añadió.

La “megareforma”, bautizada como “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, también contempla medidas para agilizar los permisos medioambientales e incentivos fiscales para fomentar el empleo formal, entre otras.

El Gobierno de Kast busca que la reforma se apruebe antes de septiembre y así poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año.

Intensifican expulsión de extranjeros ilegales

El gobierno de Chile anunció ayer jueves que “intensificará” la expulsión de extranjeros indocumentados, una de las principales promesas de campaña del mandatario José Antonio Kast. Ayer jueves, el gobierno devolvió a 40 personas a Colombia, Bolivia y Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea, una práctica que ya se hacía en gobiernos anteriores. Kast asumió la presidencia en marzo con el compromiso de imponer “mano dura” contra la migración irregular, a la que asocia al aumento de la criminalidad. “Vamos a intensificar los vuelos” y “también va a haber salidas en buses”, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.