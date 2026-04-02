"Tenemos que parar esto": la nueva ley de Kast que busca proteger a los colegios ante ola de ataques con armas

Detectores de metales podrán instalarse en los colegios de Chile tras la publicación ayer miércoles de la nueva Ley de Convivencia Escolar, normativa que busca combatir la violencia y los ataques con armas.

Los pórticos para detectar armas o artefactos incendiarios podrán ser instalados en aquellos establecimientos educativos que lo requieran con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa, lo cual estará fundado en antecedentes que lo justifiquen.

Tras la promulgación, el presidente de Chile, José Antonio Kast, hizo un llamado a los jóvenes para que “respeten a sus profesores” y pidió a los alumnos “un cambio de actitud importante”, durante un contacto con la prensa desde La Moneda.

“Lo que hemos visto en estos días es dramático, y lo que hemos visto después del asesinato de la inspectora en Calama es que la violencia está en los establecimientos escolares”, añadió en referencia a otros cuatro casos surgidos en días posteriores al asalto con arma blanca de un estudiante, de 18 años, en su colegio en Antofagasta. Entre ellos, un menor de edad fue detenido al entrar con una pistola en la cintura en su escuela en Curicó; una riña entre estudiantes de 15 años terminó con un apuñalamiento; tres encapuchados que incendiaron una sala de un liceo; y dos jóvenes de 16 y 18 años detenidos por lanzar molotovs al interior de un instituto educativo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago. Foto: AFP

Según la Encuesta sobre Violencia Escolar en Chile publicada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba en agosto de 2025, un 76% a nivel nacional cree que la violencia escolar ha aumentado.

En tanto, datos de la Universidad Diego Portales indican que denuncias por agresiones a docentes llegaron a su nivel más alto en ocho años, tras registrarse 125 casos en 2025.

“Tenemos que ser responsables de parar esto; los padres, apoderados, profesores, directores y sobre todo los alumnos”, remarcó Kast.

La normativa también impulsa la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, que articulará acciones entre ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.

La violencia en centros educativos también ha golpeado en estos días a Argentina, con el caso de un alumno de 15 años que mató el lunes a disparos a un compañero e hirió a otros dos en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. EFE