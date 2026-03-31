¿Orsi a España con Lula y Petro? Las reacciones tras la invitación de Pedro Sánchez al presidente uruguayo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue invitado por el presidente de España, Pedro Sánchez, a participar del lanzamiento de la plataforma "Movilización Progresista Mundial", una iniciativa del mandatario europeo para "facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda".

Según pudo saber El País con fuentes de Presidencia, el encuentro ya está organizado, pese a que la presencia del mandatario uruguayo aún no está confirmada. Aún así, es "muy probable" que concurra, señalaron.

Luego de conocida la noticia, distintos actores del oficialismo y oposición dieron su parecer sobre la participación de Orsi en esta cumbre.

En ese sentido, uno de los primeros en expresarse fue el exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Washington Abdala quien señaló que "un presidente de todos no debería ir a a eventos ideológicos militantes".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Foto: AFP

Para Abdala, Uruguay "tiene que remar a contra corriente cuando se pone de frente de la potencia continental", lo que consideró "redundante".

"Los presidentes están para orientar y conducir, pero detrás de los intereses de su pueblo. Si no entienden eso, se encierran y encierran a su pueblo. Y restan oportunidades con encuentros que no suman,", agregó el exdiputado del Partido Colorado.

Orsi, Lula, Boric, Sánchez y Petro en una cumbre de presidentes progresistas en Chile. Foto: AFP

"¿Hay que seguir con dogmatismo creyendo en lo que no conviene al interés de la mayoría? Que (sic) obsesión dogmática la de juntarse en barra y no tener altura de miras. Los club de Tobi no sirven", concluyó Abdala en un posteo en la red social X.

Un presidente de todos no debería ir a a eventos ideológicos militantes (reunión progresista a la carta) . Lo explico: en el caso uruguayo el presidente es jefe de estado y jefe de gobierno. Esa doble condición le impone recato en circunstancias varias. Además, no entender que en… — Washington Abdala (@turkabdala) March 30, 2026

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, citó el posteo de Abdala y señaló que pese a que desconoce si Orsi irá o no a España, "siempre es bueno que Uruguay pueda hacer oír su voz en donde lo inviten".

"Recuerdo que [Luis] Lacalle Pou participaba de todas las actividades de la Fundación Libertad y nadie cuestionó su participación y su recato ante su intervenciones. Mas bien todo lo contrario. Algunos aplaudían hasta con las orejas", señaló el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El legislador deslizó que "lo que pasa es como todo en la vida": "La doble vara, una muy alta para exigir y criticar a los adversarios y otra bien bajita para exigir a tu barra o a uno mismo".

"Eso no es muy honesto, intelectualmente hablando. Pero no es lo que está de moda", concluyó Caggiani.

No se si concurrirá. Siempre es bueno que Uruguay pueda hacer oír su voz en donde lo inviten. El republicanismo, los valores democráticos, la defensa de la convivencia entre los que piensan distinto y el estado se bienestar son banderas nacionales que nos representan a todos.… https://t.co/8OYfKGfvJ6 pic.twitter.com/2CzlfUj4rV — Daniel Caggiani (@DCaggiani) March 30, 2026

Otra dirigente que se expresó en relación a la noticia fue la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi quien, a través de su cuenta de X, manifestó que Orsi está "en el camino equivocado".

"Siempre en el camino equivocado. El presidente Orsi no debe olvidar que nos representa a todos. No solo a sus votantes", dijo la legisladora opositora.

Siempre en el camino equivocado. El presidente Orsi no debe olvidar que nos representa a todos. no solo a sus votantes. https://t.co/h2MHv67U1D — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 30, 2026

En tanto, el diputado del Partido Colorado, Adrian Juri, dijo en X que seguirá "de cerca" la participación -o no- de Orsi en la cumbre española.

"Preocupa que la política exterior del gobierno esté guiada por afinidades ideológicas, tomando como referencia a Lula y Pedro Sánchez, en lugar de priorizar los intereses nacionales. Lo seguiremos de cerca los próximos meses", apuntó Juri.

Preocupa que la política exterior del gobierno este guiada por afinidades ideológicas, tomando como referencia a Lula y Pedro Sánchez, en lugar de priorizar los intereses nacionales.

Lo seguiremos de cerca los próximos meses. https://t.co/6MXP9JZYK5 — Adrian Juri (@JuriAdrian) March 30, 2026

Qué es y en qué consiste la "Movilización Progresista Mundial"

De acuerdo a lo que informó El País de Madrid, la plataforma "Movilización Progresista Mundial", que estará integrada por la Internacional Socialista, la Alianza progresista y el Partido de los Socialistas Europeos pretende "facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda".

En la página web del movimiento se explica que la Movilización Progresista Mundial (GPM por sus siglas en inglés) "ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha" en un "momento en que el mundo se enfrenta a una coyuntura crítica".

"Esta plataforma tiene como objetivo hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad", se indica en la web de la organización, cuyo lanzamiento será en el palacio de exposiciones Fira Gran Vía en la ciudad de Barcelona el 17 de abril.

Además de Sánchez -quién desde 2022 preside la Internacional Socialista- del encuentro participarán el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Además, también harán presencia el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera.

Gabriel Boric, expresidente de Chile, Lula da Silva, presidente de Brasil, y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Otras autoridades, como Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero también esta previsto que participen del foro.