Uruguay asume la presidencia de la Celac en Colombia: agenda de Yamandú Orsi y los temas clave que impulsará

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viaja este viernes a Colombia para participar en la décima cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Durante este encuentro, que tendrá lugar en Bogotá, Uruguay asumirá formalmente la presidencia pro tempore del organismo. Durante la ausencia del mandatario, la vicepresidenta Carolina Cosse asumirá como presidenta en funciones.

El traspaso de mando de la Celac está programado para este sábado a las 14:40 hora local (16:40 en Uruguay). Orsi dará un discurso donde delineará las prioridades del país para el próximo período, en un semestre donde Uruguay también deberá asumir la presidencia del Mercosur. En tanto, está previsto que durante su estadía en Colombia Orsi se reúna con su par Gustavo Petro.

Carolina Cosse asume como presidenta en funciones durante el viaje de Orsi a Colombia Foto: X/Carolina Cosse

Los ejes de la gestión de Uruguay en la Celac

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien integra la delegación oficial, adelantó antes del viaje que la intención de Uruguay es "dar una mano" en problemas críticos para la región. La hoja de ruta planteada se centrará en cuatro pilares fundamentales: la seguridad alimentaria, el desarrollo de energías limpias, la respuesta ante desastres climáticos y el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional.

Lubetkin enfatizó el valor de la Celac como un espacio que ha permitido declarar a la región como una zona de paz y desnuclearizada. "Lo hemos respetado porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son", señaló el canciller antes de la partida, según recoge la agencia EFE, subrayando el contraste con el actual contexto geopolítico global.

Un bloque en crisis y la advertencia de Lula da Silva

Hasta el momento, solo han confirmado su asistencia presencial tres mandatarios: el anfitrión Gustavo Petro; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi. Esta baja convocatoria fue duramente criticada por Lula, quien este jueves advirtió que la Celac está "prácticamente dejando de existir" debido a las presiones de los gobiernos de derecha.

El mandatario brasileño lamentó la falta de cohesión actual en comparación con la década de 2000, cuando presidentes de distintas orientaciones ideológicas coincidieron en la creación de la Celac y la Unasur.

Yamandú Orsi y Lula da Silva Foto: AFP

Con información de EFE