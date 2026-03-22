El presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó la instalación de un “escudo físico fronterizo”

El Gobierno chileno estipula culminar en dos años la instalación del escudo físico fronterizo en la zona norte del país, en las fronteras con Perú y Bolivia, y el primer tramo abarca cerca de 100 kilómetros, reveló ayer sábado el comisionado presidencial del proyecto, el almirante (R) de la Armada, Alberto Soto.

El ex militar informó el plan denominado Escudo Fronterizo es multidimensional y además de zanjas, que comenzaron a construirse el pasado lunes, abarca otras tres áreas: la dimensión legal, una barrera tecnológica y la gestión, explicó en una entrevista al diario local La Tercera.

“Nosotros pensamos que el escudo físico antimovilidad de la frontera norte debería estar terminado en aproximadamente dos años como tope”, aseguró Soto, quien fue comisionado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, desde el pasado 11 de marzo, y cuyo cargo, dijo, es temporal por dos años. El ex número tres de la Armada dirige la operación en lo que denominan la Macrozona Norte de Chile, y reveló que las barreras físicas abarcarán 400 kilómetros, que representan las zonas limítrofes más vulnerables.

Soto abordó el plan detallando sus aspectos y aseguró que “estamos creando un sistema fronterizo para la siguiente crisis migratoria”, para lo cual la dimensión legal del plan estipula “transformar el ingreso irregular en un delito”. La idea, según mencionó, es emplear distintas medidas legales y reglamentarias que frenen el incentivo de los migrantes irregulares a entrar a Chile, y considera que el mensaje político de Kast sobre el tema tiene un efecto simbólico. “El mensaje es uno: el inmigrante irregular no es bienvenido”, afirmó.

Entre los recursos están retirar beneficios sociales para los migrantes irregulares: “si das educación y salud gratis y das prioridad para construcción de casas y subsidios a todos, se van a saltar la zanja”, dijo. Respecto de la barrera tecnológica, la idea es reemplazar el ojo humano y la capacidad de atención humana por una barrera tecnológica.

EFE