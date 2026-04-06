Nuevo aliado regional: Kast visita a Milei en su primer viaje oficial como presidente de Chile

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su par de Chile, José Antonio Kast, acordaron este lunes en Buenos Aires avanzar en la integración comercial, turística y en materia de seguridad, durante la primera visita oficial del mandatario chileno desde que asumió el poder. La reunión, que se extendió por más de una hora en la Casa Rosada, marcó el inicio de una agenda bilateral que apunta a fortalecer vínculos económicos y coordinar políticas frente a desafíos regionales como la inmigración irregular y el crimen organizado. La llegada de Kast se inscribe en la tradición diplomática de que el mandatario chileno realice su primer viaje oficial al país vecino.

Tras el encuentro, Kast calificó la reunión como "muy productiva" y destacó el potencial de la relación entre ambos países. "Es un momento histórico en la integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros", afirmó durante una conferencia de prensa en la embajada de Chile en Buenos Aires.

El acercamiento entre Milei y Kast se da en un contexto regional en el que ambos gobiernos buscan consolidar una alianza política y económica que funcione como contrapeso a la influencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Chile considera a Argentina su segundo socio comercial en América Latina, con un intercambio que alcanzó los US$ 7.983 millones en 2025, lo que refuerza el interés en profundizar la integración comercial y ampliar oportunidades de inversión.

Seguridad, inmigración irregular y coordinación regional

En materia de seguridad, Kast señaló que durante la reunión se abordaron temas vinculados a la inmigración irregular y el crimen organizado. También hizo referencia a su propuesta de establecer un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes venezolanos desde Chile a través de Perú, Ecuador y Colombia.

"Se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciarlo con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela", sostuvo, en alusión al derrocamiento de Nicolás Maduro.

El mandatario chileno adelantó además que su gobierno avanzará en medidas concretas. "Vamos a ir avanzando en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas, en los próximos meses", afirmó.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se saludan en el balcón de la Casa Rosada AFP

Caso Apablaza y cooperación judicial entre Argentina y Chile

La visita también estuvo marcada por el caso de Galvarino Apablaza, exguerrillero requerido por la justicia chilena por su presunta participación en el asesinato del exsenador Jaime Guzmán en 1991.

Kast aseguró que cuentan con cooperación de Argentina para su captura. "Contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile", señaló.

Apablaza, quien residía en Argentina desde 1993 y había obtenido estatus de refugiado en 2010, perdió esa condición tras una resolución judicial en febrero. Sin embargo, cuando se ordenó su detención días atrás, no fue localizado y actualmente es considerado prófugo.

"Hoy día es un prófugo de la justicia", afirmó Kast, quien además agradeció a Milei por ofrecer una recompensa para obtener información sobre su paradero.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se saludan en el balcón de la Casa Rosada. AFP

El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, cuestionó el proceso y advirtió que una eventual detención sería "ilegal", ya que aún restan instancias judiciales. También adelantó que recurrirá a organismos internacionales.

Para el presidente chileno, estas acciones buscan dilatar el proceso. "Todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia", sostuvo.

Con información de AFP