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El País Mundo

El misterioso vuelo en círculos que terminó en tragedia en Bolivia: encontraron cuerpos de la tripulación

Durante dos horas, la aeronave Cessna realizó maniobras inexplicables antes de precipitarse a tierra. Se sospecha que la tripulación quedó inconsciente antes del impacto en el bosque.

El País
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13/04/2026, 19:29
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Avión que se estrelló en Cochabamba.
Avión que se estrelló en Cochabamba.
Foto: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia.

El piloto y el copiloto de una avioneta privada que se accidentó este lunes en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, fueron hallados sin vida, informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Mauricio Zamora.

El piloto Carlos Moyano y el copiloto Julio Sardán fallecieron en el accidente de la aeronave Cessna Citation con matrícula CP-3243 en Cochabamba, indicó Zamora, según un comunicado de prensa de su despacho.

La avioneta cayó en una zona boscosa entre la ciudad de Cochabamba y la localidad de Chimoré, en la zona del Trópico de Cochabamba, señala el comunicado.

La búsqueda fue realizada por un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), mientas que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó los protocolos de emergencia desde que se supo sobre el accidente, según la misma fuente.

Por otro lado, el medio boliviano El Deber, difundió imágenes del avión en pleno vuelo. Posteriormente, se publicó un video en el que se ve el sitio donde se estrelló la aeronave.

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Más temprano este lunes, la cuenta de X de la aplicación Flighradar 24, que monitora la mayoría de los vuelos del mundo en tiempo real, informó que la aeronave "entró en un patrón de círculos 24 minutos luego del despegue, el cual duró dos horas, antes de perder altura".

"La última señal recibida de la aeronave fue a las 14:57:57", reportaron.

La avioneta partió a las 08.30 hora local (12.30 GMT) desde el aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz, hacia la ciudad oriental de Santa Cruz, pero media hora más tarde se perdió la comunicación y comenzó a volar en círculos.

A las 11.00 hora local (15:00 GMT) desapareció del radar, según un primer informe brindado por el ministro Zamora.

Avioneta Cessna Citation.
Avioneta Cessna Citation, mismo modelo que se estrelló en Cochabamba
Foto: South American Jets

Horas antes del accidente, Moyano y Sardán habían trasladado al ministro de Medio Ambiente, Oscar Mario Justiniano, de Santa Cruz a La Paz, agregó el ministro.

Según las autoridades, una de las presunciones es que la nave sufrió una despresurización de cabina y que los pilotos perdieron el conocimiento, lo que explicaría la ausencia de comunicación y el vuelo en círculos que realizó antes de precipitarse.

Con información de EFE

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