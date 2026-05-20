Cancillería emitió un comunicado sobre la situación en Bolivia tras manifestaciones: "Atención y preocupación"

La Cancillería uruguaya expresó su "preocupación" por la situación que atraviesa Bolivia tras las manifestaciones contra el gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, que derivaron en saqueos y vandalismo. Se calcula que los disturbios dejaron más de 127 personas detenidas.

"El Gobierno uruguayo sigue con atención y preocupación la situación actual que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia, y en ese contexto, expresa su solidaridad con el Gobierno y Pueblo boliviano y reafirma su firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos", señala el comunicado emitido por la cartera.

Un hombre pasa junto a un grafiti que dice "Rodrigo Paz fuera", en referencia al presidente de Bolivia en La Paz. Foto: AFP

"Uruguay alienta al Gobierno y a todos los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica, generando sólidos mecanismos de diálogo y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país y preservar la paz social", agrega.

Además, señala que desde Uruguay se seguirá dando apoyo a Bolivia tanto a nivel bilateral, como a través un "rol constructivo" en el marco de los distintos foros que comparte con Bolivia, como el Mercosur y la Celac.

Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia por injerencia en las protestas

Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia a la que acusa de "injerencia" luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una "insurrección popular".

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

La decisión "responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados", dijo la cancillería boliviana en un comunicado.

Policías antidisturbios montan guardia durante protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. Foto: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un "plazo", sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

En su cuenta en la red social X, Petro dijo el pasado domingo que "Bolivia vive una insurrección popular" como "respuesta a la soberbia geopolítica", y agregó que su gobierno "está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana".

Bolivia "considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país" se haga con "responsabilidad" y "prudencia diplomática", precisó la cancillería.

En declaraciones a Caracol Radio este miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: "Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos".

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: AFP

"Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población", agregó el mandatario colombiano.

Con constantes enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras que aíslan y mantienen desabastecida a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, los manifestantes insisten en pedir la renuncia del presidente boliviano.

El gobierno de Paz considera que las protestas en su contra son un intento de "golpe de Estado" y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

La expulsión de la embajadora colombiana llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente a Paz.

"Esto es un 'golpe' financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región" de América Latina, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Con información de AFP