Justicia de Bolivia ratifica orden de captura contra Evo Morales tras suspenderse juicio por trata de personas

La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a su inasistencia y un tribunal renovó la orden de captura en su contra, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

"El juicio queda suspendido" hasta que "comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública" a Morales y a la madre de la víctima, que también es acusada, dijo este lunes en conferencia de prensa Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.

La justicia había declarado al líder campesino "en rebeldía" en enero de 2025, cuando no se presentó a una audiencia para determinar su prisión preventiva.

Esta condición impide, como ocurrió, que un proceso empiece hasta que el acusado se haga presente.

Evo Morales, expresidente de Bolivia. Foto: Aizar Raldes/AFP

"Inasistencia injustificada"

El Ministerio Público informó que "ante la inasistencia injustificada" el Poder Judicial ratificó este lunes su situación de rebelde y emitió nuevas órdenes de arresto y de impedimento de salida del país, aunque ya existían unas vigentes por lo mismo.

"Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional" cumplir con la orden de captura, agregó Gutiérrez.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, el primer presidente indígena del país, adelantó el viernes que no acudirían ni su protegido ni sus defensores porque no habían "sido notificados".

Evo Morales conversa con líderes cocaleros en Villa 14 de Septiembre, Cochabamba, antes de votar en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Foto: AFP

Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

La defensa del exmandatario (2006-2019) rechaza los cargos y denuncia una supuesta "persecución judicial" por parte del gobierno de Rodrigo Paz.

"No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político", escribió Morales la semana pasada en X.

AFP