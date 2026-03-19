Detuvieron en Bolivia al hijo del expresidente Luis Arce por presunto lavado de activos y corrupción

La Policía de Bolivia detuvo este miércoles a uno de los hijos del expresidente Luis Arce por un caso de presunto lavado de activos, tras una "persecución" cuando intentaba fugarse en un vehículo, informó el Ministerio de Gobierno.

Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, fue capturado en la ciudad de Santa Cruz. Es objeto de una investigación de la Fiscalía junto a su padre y sus dos hermanos menores, Rafael y Camila Arce, aunque las autoridades no informaron oficialmente los pormenores del caso.

Luis Arce gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 y fue reemplazado en noviembre por Rodrigo Paz. Está preso en una cárcel de La Paz desde diciembre por presunta corrupción cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019).

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido por la Policía. Foto: Policía de Bolivia.

Cómo fue la captura de Marcelo Arce Mosqueira

Este miércoles "se produjo una persecución y la captura posterior" de Marcelo Arce, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, en conferencia de prensa. Se le incautó un monto equivalente a US$ 22.200 entre moneda extranjera y local.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en Bogotá Foto: AFP

"Se encontró al sospechoso en el vehículo (...) en el cual se pretendió dar a la fuga" y fue "interceptado por efectivos de la policía", agregó. La autoridad mencionó que la investigación también contempla, además del lavado, el presunto delito de "daño económico al Estado".

De ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de prisión, según el código penal boliviano. Es la segunda vez que el hijo mayor del exmandatario termina tras las rejas. Imágenes de Marcelo Arce vestido de camiseta y gorro rojos y esposado fueron difundidas por medios locales.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, habla en una rueda de prensa junto al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, sobre la detención del hijo del expresidente Luis Arce. Foto: Juan Carlos Torrejón/EFE

En octubre de 2025, en las postrimerías del gobierno de su padre, fue detenido por el presunto delito de "violencia familiar o doméstica" contra su entonces pareja, pero fue liberado al día siguiente.

AFP