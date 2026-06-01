Argentina: detenido por caso Agostina Vega había sido denunciado previamente por privación de libertad

Claudio Gabriel Barrelier es, por ahora, el único detenido por el asesinato de Agostina Vega, caso que causa conmoción en Argentina. En las últimas horas se conoció que el hombre tenía una denuncia previa por privación ilegítima de la libertad, que data de mayo del 2025.

La víctima relató en diálogo con el medio local Cadena 3 que tuvo que escapar semidesnuda y maniatada de la vivienda del barrio Cofico vinculada ahora a la investigación del crimen de la adolescente de 14 años.

Agostina Vega, adolescente asesinada en Córdoba. Foto: La Nación/GDA.

Asimismo, contó que Barrelier la mantuvo cautiva bajo amenaza con un arma, y cuestionó a la Justicia por haber liberado al sospechoso que permaneció apenas 20 días preso hasta pagar una fianza millonaria.

Según recordó la víctima, su calvario comenzó en el interior del domicilio al que había llegado junto a Barrelier cuando él cerró la puerta con llave, exhibió un arma de fuego, una cinta adhesiva y le exigió que se quitara la ropa en la cama bajo el pretexto de que unos supuestos socios debían verla.

Cortes de calle en el barrio Mosconi tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: Sebastián Salguero/El País.

"Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le pregunté: ‘¿Querés tener relaciones?’ y ‘¿Por qué de esta manera?", relató. Según indicó, el acusado le respondió que personas que supuestamente iban a llevar dinero tenían que verla "bien" y confiar en ella.

"Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", recordó la joven sobre los instantes previos a que el agresor utilizara un cuchillo para cortar cinta adhesiva y proceder a atarle de pies y manos, además de taparle la boca.

Corte de calle en barrio Mosconi, frente a la casa de Agostina Vega. Foto: Sebastián Salguero/La Nación.

Luego contó que logró huir debido a que las ligaduras de sus pies quedaron flojas. Salió a la calle en ropa interior y pidió auxilio desesperadamente a un grupo de jóvenes que se encontraba en las inmediaciones. "Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", aseguró.

A pesar de la rápida intervención del Polo de la Mujer y de un posterior allanamiento policial en la vivienda —donde se secuestraron las zapatillas, la calza y el buzo de la víctima—, los uniformados no hallaron el celular de la joven ni el el arma ni el cuchillo. Al llegar las autoridades al lugar, Barrelier negó conocer a la denunciante, una postura que mantuvo durante el inicio de un proceso judicial.

La mayor indignación de la denunciante fue la liberación del imputado tras solo tres semanas de arresto y el pago de una fianza de cinco millones de pesos argentinos (unos 140.751 uruguayos), sin siquiera notificarle como lo había solicitado expresamente.

"Yo ni sabía que había salido. Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso".

Sobre el cierre de la entrevista, la joven sostuvo que decidió hablar tras la noticia del crimen de Agostina.

"Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.

La Nación/GDA