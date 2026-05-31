Policía investiga un homicidio en el barrio Marconi: hombre fue asesinado en la noche del sábado

La Jefatura de Montevideo informó que ocurrió otro homicidio en Montevideo durante la noche del sábado 30 de mayo. Este ocurrió en el barrio Marconi.

De acuerdo al comunicado, en la noche de este sábado efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre mayor de edad que habría sido víctima de disparos de arma de fuego en la intersección de las calles Curupú y Pasaje 30 metros.

Al arribar al lugar un equipo de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III, se entrevistó a un testigo que escuchó varias detonaciones, al salir de su domicilio avistó a los agresores alejarse del lugar y a la víctima tendida en el suelo, explicó el comunicado.

La víctima fue trasladada a un hospital por otro móvil policial, donde se le diagnosticó dos heridas de arma de fuego: una en el abdomen y otra en el tórax.

En la madrugada de este domingo 31 de mayo se constató el fallecimiento. El departamento de Homicidios se encuentra investigando el hecho.