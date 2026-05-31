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El País Información Policiales

Policía investiga un homicidio en el barrio Marconi: hombre fue asesinado en la noche del sábado

De acuerdo a la Jefatura de Montevideo, un hombre ingresó a un hospital con herida de arma de fuego en el abdomen y otra en el tórax. Posteriormente se constató su fallecimiento.

El País
El País
31/05/2026, 14:20
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Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País

La Jefatura de Montevideo informó que ocurrió otro homicidio en Montevideo durante la noche del sábado 30 de mayo. Este ocurrió en el barrio Marconi.

De acuerdo al comunicado, en la noche de este sábado efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre mayor de edad que habría sido víctima de disparos de arma de fuego en la intersección de las calles Curupú y Pasaje 30 metros.

Se investiga un homicidio en el barrio Ituzaingó: un hombre de 20 años falleció tras herida por arma de fuego

Al arribar al lugar un equipo de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III, se entrevistó a un testigo que escuchó varias detonaciones, al salir de su domicilio avistó a los agresores alejarse del lugar y a la víctima tendida en el suelo, explicó el comunicado.

La víctima fue trasladada a un hospital por otro móvil policial, donde se le diagnosticó dos heridas de arma de fuego: una en el abdomen y otra en el tórax.

En la madrugada de este domingo 31 de mayo se constató el fallecimiento. El departamento de Homicidios se encuentra investigando el hecho.

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