Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Se investiga un homicidio en el barrio Ituzaingó: un hombre de 20 años falleció tras herida por arma de fuego

Según informó la Jefatura de Montevideo, un hombre ingresó a un hospital con tres heridas de arma de fuego. El hecho ocurrió en la noche del sábado 30 de mayo.

El País
El País
31/05/2026, 14:07
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Patrullero policial.
Patrullero policial.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

La Policía investiga un homicidio ocurrido en el barrio Ituzaingó, según informó la Jefatura de Montevideo. De acuerdo al comunicado, en horas de la noche de ayer sábado 30 de mayo, efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre de 20 años de edad que habría ingresando a un hospital con heridas de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, según detectó el sistema Shotspotter.

Fue formalizado el hombre que protagonizó un siniestro fatal en Maldonado; había dado positiva la espirometría

Una vez ingresado ingresado el hombre al hospital, se detectó que tenía tres heridas por arma de fuego y posteriormente se constató el fallecimiento.

Personal policial de Zona III concurrió al lugar del hecho, avistando un vehículo con varios impactos de bala y vainas
Continúa la investigación el departamento de Homicidios.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar