Se investiga un homicidio en el barrio Ituzaingó: un hombre de 20 años falleció tras herida por arma de fuego

La Policía investiga un homicidio ocurrido en el barrio Ituzaingó, según informó la Jefatura de Montevideo. De acuerdo al comunicado, en horas de la noche de ayer sábado 30 de mayo, efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre de 20 años de edad que habría ingresando a un hospital con heridas de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, según detectó el sistema Shotspotter.

Una vez ingresado ingresado el hombre al hospital, se detectó que tenía tres heridas por arma de fuego y posteriormente se constató el fallecimiento.

Personal policial de Zona III concurrió al lugar del hecho, avistando un vehículo con varios impactos de bala y vainas

Continúa la investigación el departamento de Homicidios.