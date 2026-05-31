Operativo contra picadas ilegales en ruta 101: siete vehículos incautados tras despliegue con drones

Un nuevo operativo de la Policía Caminera desarticuló una concentración de carreras clandestinas en la ruta 101. A través de la utilización de drones y móviles, las autoridades lograron identificar a 14 personas y concretar la incautación de seis motos y una camioneta. La intervención buscó frenar la siniestralidad vial en una zona crítica, consolidando el uso de tecnología para el registro probatorio ante Fiscalía.

Carreras clandestinas

El Ministerio del Interior destacó el uso intensivo de herramientas de vigilancia aérea. El equipo de drones de la Policía Caminera permitió a los efectivos identificar con precisión quirúrgica tanto la ubicación de los participantes como sus potenciales vías de escape.

Se efectuó el control de nueve vehículos en total, de los cuales siete resultaron incautados —seis motos y una camioneta—. Asimismo, se aplicaron ocho multas a conductores que circulaban fuera del marco normativo vigente, destacándose que uno de los participantes presentaba espirometría positiva al momento de ser interceptado por los agentes.

Además de las incautaciones, se identificaron a 14 individuos presentes en el lugar. De ese total, cinco personas fueron emplazadas por faltas, quedando a disposición de la justicia para los pasos legales correspondientes.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.