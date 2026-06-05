Asesinaron a James Handy en su casa: el conocido actor de "Jumanji" y "Top Gun: Maverick", tenía 81 años

El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como Top Gun: Maverick, Logan y recordado como el peligroso cazador de Jumanji, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.

El sospechoso de haberlo apuñalado es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor. Gledhill, quien también vivía en la casa, llamó a la policía y señaló: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado", informó la policía de Los Ángeles en un comunicado difundido en sus redes sociales.

A su llegada al domicilio del actor, los agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el apuñalamiento está bajo investigación y que los detectives creen que se trató de "un incidente aislado y que, por el momento, no parece haber peligro para el público", según un comunicado del departamento.

"Jumanji" fue un clásico del cine de los años noventa. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

El atacante, que vivía en el domicilio del actor, está acusado de un delito de asesinato y encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

Handy, nacido en Nueva York en 1945, contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión. Acumuló más de 140 títulos en su carrera, de acuerdo al portal IMDb. Entre sus títulos más recordados hay dos clásicos del cine que asustaron a generaciones: Aracnofóbia y Jumanji. También fue parte de Rocketeer y Logan, y de la nominada al Oscar Top Gun: Maverick, y participaciones en clásicas series de televisión como NYPD Blue (Policías de Nueva York), Criminal Minds, Beverly Hills, 90210, Ley y Orden, NCIS: Los Ángeles, ER y Merlose Place, entre muchas más.

Agencia EFE