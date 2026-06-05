De Emiliano Brancciari al Pacha Sánchez y Alberto Fernández: los mensajes de despedida al Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto Solari, el mítico Indio Solari, sacudió este viernes al mundo de la música y la cultura rioplatense. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires, según informaron medios argentinos. El artista padecía Parkinson, enfermedad que había hecho pública en 2016 y que lo llevó a alejarse de los escenarios.

La noticia provocó una inmediata ola de mensajes de despedida de músicos, periodistas, dirigentes políticos e instituciones culturales que destacaron la dimensión artística y el impacto generacional de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Uno de los primeros en manifestarse fue Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar, quien escribió en redes sociales: "Qué pena Indio. Gracias por todo, descansá en paz".

Qué pena Indio.

Gracias por todo, descansá en paz. 🤍 — EMI (@EGBrancciari) June 5, 2026

También el periodista Alejandro "Bicho" Amaral apeló a la síntesis para despedir al músico: "QEPD INDIO. Nos hiciste muy felices".

Uno de los mensajes más sentidos llegó de Diego González, comunicador de TV Ciudad y Aweno TV, que recordó el vínculo emocional que varias generaciones construyeron con la música de Los Redondos.

"Los Redondos son parte de mi vida, de mi adolescencia, de mi juventud, y la muerte del Indio me entristece mucho", escribió. Y eligió apelar al agradecimiento para homenajearlo: "Quiero darle las gracias al Indio por acompañarme a mí y a mis amigos, por hacernos sentir parte de algo más grande y por ser la banda de sonido de esos años maravillosos".

"En los shows de Los Redondos sentí cosas que van más allá de lo musical. La muerte es inevitable, pero personas como el Indio la trascienden", añadió antes de cerrar con una cita de una de sus canciones.

Los Redondos son parte de mi vida, de mi adolescencia, de mi juventud, y la muerte de el Indio me entristece mucho. Pero más allá de la tristeza, quiero escribir sobre gratitud, darle las gracias al Indio por acompañarme a mi y a mis amigos, por hacernos sentir parte de algo más… — Min. Diego González González (@diegodelacurva) June 5, 2026

La repercusión también alcanzó a la política. El expresidente argentino Alberto Fernández destacó "su compromiso humano" y el fenómeno cultural que generó junto a Los Redonditos de Ricota. "Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos", escribió en su cuenta de X.

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

De este lado del Río de la Plata, Alejandro "Pacha" Sánchez también destacó el talento el talento del músico argentino, la rebeldía y su capacidad para intentar cambiar el mundo desde sus melodías: "Acompañó a gurises que crecimos buscando respuestas, discutiendo el mundo, enamorándonos, equivocándonos y volviendo a empezar. Banda sonora de amistades, militancias, rutas interminables, noches de discusión y sueños de cambiar el mundo", escribió el secretario de Presidencia.

Y agregó: "Hizo de la rebeldía poesía y buscó la belleza entre los márgenes. En algún momento entendimos, y entonces una letra suya nos explicó mejor que nadie algo que no sabíamos cómo decir. Al final, vivir sólo cuesta vida".

Acompañó a gurises que crecimos buscando respuestas, discutiendo el mundo, enamorándonos, equivocándonos y volviendo a empezar.



Banda sonora de amistades, militancias, rutas interminables, noches de discusión y sueños de cambiar el mundo.



Hizo de la rebeldía poesía y buscó la… pic.twitter.com/ShI87L1bk6 — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) June 5, 2026

La Asociación Argentina de Actores también emitió un comunicado para despedir al músico. "Acompañamos con dolor la partida del Indio Solari, referente cultural de varias generaciones", señalaron. Además destacaron que su obra trascendió el ámbito del rock para proyectarse sobre "la literatura, el arte y la identidad de millones de personas".

Uno de los momentos más emotivos se produjo en Vorterix, cuando Mario Pergolini se enteró de la noticia en pleno programa. El conductor interrumpió una conversación con Gonzalo Bonadeo y no ocultó su conmoción.

"Estoy impactado", dijo al aire. "El programa de hoy empezó con Los Redondos. Estoy asombradísimo", agregó, visiblemente afectado por la noticia.

"El programa empezó con Los Redondos, estoy asombradísimo. Tremendo"



Mario Pergolini contando la triste noticia de la muerte del Indio Solari en vivo en su programa en Vorterix pic.twitter.com/s5o88i0Htk — Resumido (@Resumidoinfo) June 5, 2026

La muerte del músico se produjo pocos meses después de que su entorno desmintiera versiones sobre un supuesto accidente cerebrovascular. En aquel momento habían informado que se encontraba estable y realizándose chequeos médicos de rutina.

A mediados de mayo, además, Solari había recibido una de las últimas distinciones de su carrera al ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires. Debido a sus problemas de salud no pudo asistir a la ceremonia, aunque envió un mensaje de agradecimiento que se reprodujo en el acto.

Con su partida se va una de las voces más influyentes y enigmáticas del rock argentino, pero queda una obra que marcó a varias generaciones y que este viernes volvió a resonar en miles de mensajes de despedida a ambos lados del Río de la Plata.