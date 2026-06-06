Putin rechaza reunión con Zelenski y agradece a Trump por “educar” al presidente de Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó ayer viernes reunirse en un futuro próximo con el ucraniano Volodimir Zelenski. El jueves Zelenski pidió un encuentro cara a cara entre ambos para poner fin al conflicto bélico que estalló hace más de cuatro años con la invasión rusa a Ucrania.

Durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), su ciudad natal, Putin lo rechazó. “No le veo sentido a reunirnos”, dijo. “Solo tendría sentido para la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos”.

“Dejemos que los expertos trabajen, que elaboren algunas soluciones y entonces podremos reunirnos”, añadió el presidente ruso. También prometió proseguir con la ofensiva militar hasta que se hayan logrado por completo los objetivos de la guerra.

Zelenski reaccionó poco después. “Lamentablemente, la parte rusa vuelve a elegir la guerra: todos escucharon la respuesta de hoy. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra”, acusó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Foro Económico Mundial. Foto: AFP

“Creo que muchos en el mundo están decepcionados por esta respuesta. Él no quiere cambiar nada”, abundó Zelenski, que acusó también a Putin de ganar dinero con la guerra. “Rusia debe tener menos dinero, y debe haber más presión sobre Rusia”, adujo Zelenski.

Rusia exige el control de la región oriental ucraniana de Donbás, así como amplias restricciones políticas y militares a su vecino. Ucrania y sus aliados las han descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo.

Asistentes frente a la publicidad del Foro Económico Internacional de San Petersburgo Foto: AFP

Costo de la guerra

Putin reafirmó en el foro que la economía de su país no ha colapsado y rechazó las críticas occidentales que señalan un estancamiento debido a la guerra en Ucrania.

La guerra en Ucrania ha puesto las finanzas de Rusia bajo una inmensa presión, con el aumento de los precios, las subidas de impuestos y los costos de endeudamiento en máximos de dos décadas golpeando duramente a muchos ciudadanos.

La economía rusa se contrajo un 0,2% en el primer trimestre de 2026, su primera caída trimestral en tres años, en medio de la creciente presión de la guerra y las sanciones occidentales. “Por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado”, dijo Putin durante el foro conocido como el “Davos ruso”.

“Hemos descendido al mismo nivel en el que los países de la eurozona han estado viviendo durante los últimos años”, aseguró Putin, y añadió que Rusia estaba impulsando una economía “soberana”.

Bombero trabaja en un edificio residencial dañado tras los masivos ataques con misiles y drones rusos en Kiev. Foto: AFP

Zelenski afirmó el jueves en una carta abierta dirigida a Putin que los recursos de Rusia “disminuyen considerablemente” tras más de cuatro años de guerra. “No tendrán suficiente dinero ni capital político para continuar comprando la lealtad de los rusos como lo han hecho estos últimos 26 años”, le dijo Zelenski.

Ucrania multiplica los ataques a los depósitos, refinerías de petróleo y oleoductos rusos. El Ministerio de Defensa ruso dijo haber derribado 123 drones ucranianos en la madrugada del viernes, algunos sobre la región de Moscú, aunque ninguno cerca de San Petersburgo, donde el miércoles drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares.

Ironías de Putin

El presidente ruso agradeció al estadounidense Donald Trump por “educar” a Zelenski, por sus modales y vestirse como Rambo. “Todos vimos cómo Donald ante los ojos de todo el mundo educó al autor de la carta y le llamó la atención por su código de vestimenta”, señaló Putin en su comparecencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. A lo que añadió que “proyectar constantemente ‘Rambo: First Blood’ puede ser apropiado en algunos lugares, pero por supuesto no en todos”.

“En cuanto a los buenos modales, quisiera agradecer a Donald su labor. Sin duda es útil, pero aún queda mucho por hacer. Debemos continuar”, subrayó en referencia al acalorado primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania en marzo del año pasado en la Casa Blanca, donde Trump regañó a Zelenski por no acudir en traje, sino vestido de estética militar.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

Trump: “Dejen que ellos negocien”

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró positivo que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelensky, hayan intercambiado mensajes de manera directa y mostró su convicción de que las negociaciones entre Moscú y Kiev acabarán prosperando. “Dejen que ellos negocien. Yo soy quien los llevó a esta posición y creo que eso va a funcionar”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la propuesta lanzada por Zelenski para mantener conversaciones directas con Putin. “Creo que estamos cerca de que Rusia y Ucrania pongan fin a una guerra que nunca debió haber ocurrido. Creo que eso se va a resolver”, añadió el mandatario. Las declaraciones de Trump llegan después de que Putin descartara ayer viernes la oferta de Zelenski de reunirse en un tercer país para abordar el fin del conflicto, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.