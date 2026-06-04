Ucrania golpea al mayor foro económico de Putin y crece preocupación en EE.UU. por una escalada de la guerra

Estados Unidos se mostró preocupado de que ocurra una escalada en la guerra de Rusia en Ucrania, después de que drones ucranianos impactaron complejos de energía y militares en la ciudad de San Petesburgo.

“Lo que cambió en los últimos meses es que Ucrania se hizo más eficiente para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro de Rusia (...) Y me parece que es una de las cosas que nos recuerda la importancia de tratar de poner fin a esta guerra, si podemos, debido a que el riesgo de una escalada es real, mucho más real que hace dos años”, declaró el secretario de Estado estadounidenses, Marco Rubio, ante una comisión parlamentaria ayer miércoles.

Por su parte, Rusia acusó ayer a los países occidentales de apoyar los ataques ucranianos contra la región de Leningrado coincidiendo con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en el que tiene previsto participar el presidente Vladímir Putin.

“Vemos tras ellos (los ataques) a un conjunto de patrocinadores del régimen de Kiev que continúan subiendo las apuestas”, dijo Serguéi Riakov, viceministro de Exteriores ruso, a la prensa local.

Asistentes frente a la publicidad del Foro Económico Internacional de San Petersburgo Foto: AFP

El comienzo del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), el más importante de Rusia y considerado el “Davos ruso”, se vio ensombrecido ayer miércoles por un masivo ataque de drones ucranianos que alcanzó varias infraestructuras críticas en la región de Leningrado, incluyendo una importante refinería, y causó desconexiones de internet.

Tras el ataque se declaró un incendio en la Terminal Petrolera de San Petersburgo, una de las mayores de su tipo en la región del Báltico, por lo que sobre la ciudad se podían ver densas columnas de humo. La capacidad de producción de esta planta, que cubre una superficie de 37 hectáreas y cuenta con 21 depósitos de combustible, supera los 12,5 millones de toneladas anuales.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques en su cuenta de Telegram. “Esta noche fueron atacados objetivos importantes en Rusia, incluida la terminal petrolera de San Petersburgo”, indicó, al señalar que esta instalación, que alimenta la maquinaria de guerra rusa “se encuentra a unos 1100 kilómetros de Ucrania”. Zelenski consideró que los bombardeos ucranianos fueron “ataques justos”.

“Hace apenas un día se produjo un ataque a gran escala. Hemos respondido en consecuencia”, declaró durante una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev. Rutte, por su parte, afirmó que “mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada”.

Las banderas de los países miembros de la OTAN ondean en Bruselas, Bélgica. Foto: archivo El País

Lo mismo piensa la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE). “Esto demuestra claramente el pánico que cunde en el bando ruso y explica por qué intensifican los ataques terroristas: no saben cómo actuar frente a estas situaciones”, afirmó Kaja Kallas en una entrevista con la AFP en Bruselas.

El Kremlin prometió respuestas “sistemáticas” al ataque contra la segunda ciudad rusa, que se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania.

El masivo ataque ucraniano en San Petersburgo deja en mal paradas a las autoridades rusas, que esperaban inaugurar sin mayores problemas el SPIEF, que en esta ocasión contará con invitados de Estados Unidos, China y Arabia Saudí, además de representantes de un centenar de países

El foro, que se celebra anualmente desde 1997, con la excepción de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, no cuenta con presencia occidental desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular. EFE, AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Foto: AFP

Proceso de ingreso de Ucrania a la UE

La Unión Europea inició ayer miércoles los preparativos para abrir el primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania tras levantarse el veto de Hungría. Los Estados miembros dieron luz verde a iniciar esas conversaciones tanto con Ucrania como con Moldavia, en una reunión de los Embajadores Permanentes de la UE celebrada ayer en Bruselas. Esta posición común para abrir el primer clúster (bloque temático) para las negociaciones con ambos países debe ser ahora formalmente adoptada por los Veintisiete la próxima semana, con el objetivo de iniciar esos contactos en dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo. El inicio del citado proceso “supone un hito significativo en el camino para la integración europea” de Ucrania y Moldavia, señaló un portavoz de la Presidencia chipriota.

Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 a raíz de la invasión de Rusia, se convirtió en país candidato en junio de ese año y las negociaciones de adhesión se iniciaron oficialmente en junio de 2024.