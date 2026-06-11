EE.UU. frena bombardeos a Irán: Trump confirma la aprobación de los puntos finales del diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que canceló los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" a la República Islámica.

"Basándome en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas, yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", anunció Trump en Truth Social.

El mandatario subrayó que "las discusiones y puntos finales han sido aprobados" por las partes involucradas en el conflicto.

"El bloqueo naval permanecerá en pleno vigor hasta que se finalice esta transacción. La fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", añadió.

Irán había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz

El Ejército de Irán anunció en la madrugada de este jueves el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

Los residentes se dan un chapuzón mientras los buques permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar. Foto: AFP

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Con información de EFE y AFP