Estados Unidos lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán en "respuesta a agresiones"

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán el miércoles por la noche, informó el ejército.

Es el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron "ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán", señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

Advertencia

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con "dureza" a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. AFP

Esta pasada noche ha sido la de mayores términos de ataques desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, pues fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Medio Oriente, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

AFP y EFE