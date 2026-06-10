Medio Oriente al rojo vivo: cruce de ataques rompen la frágil tregua y acuerdo de paz parece volver a alejarse

Cada vez que hay un anuncio de que se está próximo a un acuerdo en de paz en Medio Oriente, pasa algo que extiende la guerra. Esta vez fue el derribo por parte de Irán de un helicóptero militar de Estados Unidos. En represalia, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ayer martes ataques contra Irán.

Las fuerzas estadounidenses “comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy (por ayer martes) a las 5 pm (las 18.00 hora de Uruguay), por orden del comandante en jefe, en repuesta al derribo ayer (por el lunes) de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos”, señaló una publicación oficial en X. “La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, añadió el Comando Central.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Medios iraníes informaron anoche de varias explosiones a lo largo de la costa sur iraní, cerca del estrecho de Ormuz. Se escucharon explosiones en varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y algunos informes reportaron la presencia de aviones de combate estadounidense.

Poco antes del ataque, el presidente Donald Trump había advertido que Estados Unidos debía “responder” por el derribo del helicóptero, que supone una nueva escalada a pesar del alto el fuego decretado en abril.

Los residentes se dan un chapuzón mientras los buques permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar. Foto: AFP

Irán e Israel intercambiaron también disparos de misiles entre el domingo y el lunes, en el marco de la campaña militar israelí en Líbano contra la organización terrorista Hezbolá.

En reacción al ataque de Estados Unidos, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó anoche que el Ejército de la República Islámica “no dejará ningún ataque ni amenaza sin respuesta”.

Trump responsabilizó a Irán del derribo del helicóptero, luego de afirmar que se estaba cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. “Anoche (del lunes) los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social. Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que “Estados Unidos debe responder a este ataque”.

Entonces Irán ya adelantaba que la situación iba camino a agravarse. “Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha más soltura otros idiomas. Rompan sus compromisos y pasaremos al que dominamos mejor”, respondió en X el negociador en jefe de Irán, el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Esto contrasta con los esfuerzos por acabar con la guerra desatada el 28 de febrero.

El presidente estadounidense Donald Trump sube al Air Force One en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Foto: AFP

El mismo Trump había dicho antes que la diplomacia estadounidense estaba en la “fase final” de la negociación para un acuerdo de paz con Irán, y mencionó que podría concluirse un acuerdo en “dos o tres días”.

“Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump a periodistas, y afirmó que podría estar concluido en “dos o tres días”.

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache tras la caída de la aeronave, reveló el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

“Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación”, agregó el organismo militar en la nota informativa de tres párrafos.

También el lunes en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, que desde el 13 de abril ha resultado en siete barcos inhabilitados y 134 desviados.

El destructor de misiles guiados, USS Rafael Peralta, implementa un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Stream Foto: AFP

Trump, que busca una salida a este conflicto ante la proximidad de las elecciones de medio mandato en noviembre en Estados Unidos, había instado a Irán e Israel a cesar “de inmediato” las hostilidades. El lunes, ambos países pararon sus ataques.

En las elecciones legislativas de noviembre los republicanos se juegan el control del Congreso por los próximos dos años que le quedan al gobierno de Trump.

Irán exige que un acuerdo de paz incluya el fin de los combates en Líbano, arrastrado a la guerra cuando Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del anterior líder iraní, Alí Jamenei.

Estados Unidos, en cambio, desea abordar el conflicto en Líbano de manera separada.

Pakistán sigue mediando para alcanzar un acuerdo que, según su primer ministro, Shehbaz Sharif, estaba “a punto de concluirse” cuando estallaron los últimos combates entre Irán e Israel. Ayer martes, el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, recibió en Islamabad a su homólogo libanés, Rodolphe Haykal. EFE, AFP

Automovilistas pasan junto a la mezquita del Imam Sadiq, que luce una enorme bandera iraní, en Teherán. Foto: AFP