Medio Oriente: Marco Rubio dice que líder iraní Jamenei está "cada vez más implicado" en diálogo con EE.UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes ante el Senado que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está cada vez más involucrado en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Las conversaciones permanecen estancadas tras tres meses de conflicto que derivaron en una crisis energética global, mientras Washington insiste en condiciones estrictas para avanzar hacia un acuerdo.

Durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, Rubio señaló que existen señales de una mayor participación directa del líder iraní. "Creo que hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel", afirmó, al tiempo que aclaró que los contactos siguen siendo indirectos.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que las comunicaciones con Teherán se realizan mediante intermediarios. "Todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios", precisó, en referencia al rol de Mojtaba Jamenei en el proceso.

El actual líder supremo asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en la primera ola de ataques estadounidense-israelíes que desencadenaron la guerra en la región.

Marco Rubio says there are indications that Mojtaba Khamenei is alive and becoming increasingly involved in decision-making. pic.twitter.com/qwr6vwsLsx — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Las condiciones de Estados Unidos en las negociaciones con Irán

Rubio reiteró que Washington mantiene expectativas claras para alcanzar un acuerdo en las negociaciones con Irán. Según indicó, existe una ventana de oportunidad que podría concretarse en cualquier momento. "Existe la posibilidad ante nosotros, que podría concretarse hoy, podría concretarse mañana, podría concretarse la próxima semana", sostuvo.

Uno de los puntos centrales es la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el transporte global de petróleo y gas. El secretario de Estado advirtió que Irán debe garantizar la libre circulación marítima sin imponer costos adicionales.

"Tienen que anunciar con toda claridad: 'El estrecho está ahora abierto, no estamos cobrando ningún peaje'", dijo Rubio. Además, agregó que Estados Unidos colaboraría en la eliminación de obstáculos en la zona. "Ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no dispararán contra los barcos", afirmó.

Una mujer pasa junto a una pancarta que muestra al fallecido líder supremo iraní Ali Jamenei y al Gran ayatolá Ali Sistani iraquí durante una manifestación proiraní en Bagdad. AFP

Estas exigencias reflejan la preocupación internacional por la seguridad energética, en medio de un conflicto que ha afectado directamente los mercados globales.

El programa nuclear iraní y las sanciones en discusión

Otro eje central de las negociaciones con Irán es el futuro del programa nuclear iraní. Rubio insistió en que cualquier alivio de sanciones dependerá de compromisos firmes por parte de Teherán para limitar o incluso cancelar sus actividades de enriquecimiento de uranio.

"Tienen que aceptar negociar severas y prolongadas limitaciones y/o la cancelación de la actividad de enriquecimiento", afirmó el secretario de Estado. Según explicó, las actuales sanciones a Irán responden directamente a estos desarrollos nucleares.

"Irán está siendo sancionado porque ha enriquecido uranio a niveles muy altos", señaló. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de un cambio en la política de presión si Teherán modifica su postura. "Si aceptan renunciar a esas cosas, habrá un alivio de las sanciones", concluyó.

Con información de AFP