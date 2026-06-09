Trump promete represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero de EE.UU. frente a la costa de Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país tomará represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar Apache en el estrecho de Ormuz, un incidente que no dejó víctimas pero que agrava la tensión regional. El hecho ocurrió cerca de la costa de Omán y fue confirmado por el Comando Central estadounidense. Dos tripulantes fueron rescatados. "Los pilotos están bien. Nadie herido", declaró Trump antes de partir de Nueva York, donde asistió anoche a un partido de las Finales de la NBA.

Trump informó a través de su red Truth Social que el helicóptero fue atacado mientras realizaba tareas de patrullaje. “Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología”, afirmó.

El mandatario remarcó que, pese a que los dos pilotos resultaron ilesos, la situación requiere una respuesta. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, advirtió sobre el episodio.

El aparato cayó en aguas cercanas a Omán, donde posteriormente fuerzas estadounidenses lograron rescatar a los tripulantes.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 - 𝟭𝟮:𝟯𝟴 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟲.𝟬𝟵.𝟮𝟲 pic.twitter.com/UHxxMHlLEQ — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 9, 2026

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) detalló que el rescate de los pilotos se realizó a las 19:33 horas del este estadounidense (23:33 GMT del lunes), en una operación coordinada tras el incidente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El derribo del helicóptero se suma a otro episodio ocurrido el lunes en el golfo de Omán, donde el Ejército estadounidense disparó contra un buque petrolero por violar el bloqueo impuesto por Washington desde el 13 de abril.

Ese bloqueo prohíbe la circulación de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes, en una medida que incrementó la presión sobre Teherán en medio de la escalada de tensiones.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

La situación se desarrolla en paralelo a los recientes intercambios de ataques entre Irán e Israel, un factor que añade complejidad al escenario. Trump ya había exigido el lunes el fin “inmediato” de los disparos, incluyendo los realizados por su aliado israelí, en medio de la tensión entre ambos países.

A pesar del aumento de la conflictividad, el presidente estadounidense aseguró que aún existe margen para una salida diplomática. En la madrugada del martes, sostuvo que podría alcanzarse un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, un nuevo plazo dentro de un proceso de negociaciones que se ha extendido durante semanas.

Con información de EFE