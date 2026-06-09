Elecciones en Perú: Gustavo Petro celebró el triunfo de la izquierda antes de los datos oficiales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se anticipó a los resultados oficiales y celebró el triunfo de la izquierda en las elecciones en Perú, donde el candidato Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre Keiko Fujimori con más del 95% de las actas escrutadas. Aunque el conteo aún no concluye, el mandatario colombiano afirmó que el progresismo “acaba de ganar la presidencia” en ese país. Según los datos preliminares del balotaje en Perú, Sánchez supera a la candidata derechista en una contienda ajustada que todavía requiere la revisión de actas impugnadas y miles de votos pendientes. El proceso podría extenderse varios días antes de una proclamación oficial.

Desde su cuenta en X, Petro sostuvo que la victoria de Sánchez representa una derrota para “la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”.

El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori.



Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú.



Restableceré completamente las relaciones diplomáticas… https://t.co/9BNy3clOL2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2026

El escenario electoral enfrenta a dos figuras con fuerte carga política: el heredero del espacio del expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido tras su fallido autogolpe en 2022, y la hija del exmandatario Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.

En ese marco, Roberto Sánchez se posiciona como continuidad de la izquierda peruana, mientras que Keiko Fujimori busca volver al poder tras varios intentos fallidos en elecciones anteriores.

Petro también anunció que, de confirmarse el resultado, avanzará en la recomposición de las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia. “Restableceré completamente las relaciones diplomáticas”, escribió.

Los vínculos entre ambos países se deterioraron en marzo de 2023, cuando Lima retiró a su embajador en Bogotá tras declaraciones de Petro consideradas injerencistas luego de la destitución de Castillo y la asunción de Dina Boluarte.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula tras un discurso después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio de 2026. AFP

El mandatario colombiano intensificó además sus críticas contra Fujimori, en un mensaje directo en el que afirmó: “Si usted pierde las elecciones en el Perú (...) es por su padre que fue un criminal de lesa humanidad”.

La declaración se dio en un contexto de creciente tensión política, tanto en Perú como en Colombia. En este último país, Petro enfrenta un escenario electoral complejo de cara al balotaje del 21 de junio, donde su espacio político compite contra el candidato de derecha Abelardo de la Espriella.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras un discurso después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio de 2026. AFP

El proceso electoral peruano sigue abierto y bajo observación, con un resultado que podría redefinir el mapa político regional y reconfigurar alianzas en América Latina, especialmente si se confirma el triunfo del bloque progresista en las lecciones en Perú.

Con información de AFP