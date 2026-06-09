Cuándo se sabrá el resultado en Perú: actas impugnadas y votos del exterior demoran el escrutinio

El izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre la candidata de derecha, Keiko Fujimori, en el escrutinio de la elecciones presidenciales en Perú, a la espera del conteo de los votos emitidos en el extranjero, que pueden ser clave para determinar al próximo jefe de Estado del país andino. Al tener contado el 95,171 % de los sufragios del domingo, Sánchez tiene 0,23 % puntos porcentuales sobre Fujimori, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mientras esa ofician aún avanza en el procesamiento de todas las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, ya se perfila que más de 1.500 de ellas han sido observadas y tendrán que recorrer todo un camino por los órganos de justicia electoral. Estas contienen votos que, tal como apuntan especialistas, podrían terminar siendo decisivos para la definición del resultado de la segunda vuelta.

Se trata de actas que, al llegar a los centros de cómputo de la ONPE, presentan alguna inconsistencia y, por lo tanto, no pueden ser contabilizadas, por lo que son observadas. Ante ello, son remitidas a los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) para que sea esta instancia la que dilucide el caso y que, eventualmente, podría elevarse hasta el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima instancia en justicia electoral, en caso de apelación.

Cómo va el conteo de votos en Perú

Sánchez recibe, hasta el momento, el 50,117% de los votos y Fijumori, el 49,883%.

Esto implica, en cantidad, que Sánchez tiene 41.355 votos más que Fujimori, al alcanzar 8.882.105 sufragios frente a los 8.840.750 de su rival electoral.

Las apretadas cifras confirman que el resultado de las elecciones en Perú se definirá voto a voto, ya que aún quedan por contar 2.967 actas en total, en su gran mayoría provenientes del extranjero, de las que solo se ha contabilizado el 8% hasta el momento.

La Cancillería de Perú informó que el próximo miércoles concluirá el arribo al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países.

Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta electoral. AFP

En medio de este escenario, Sánchez se declaró "confiado y optimista" ante la posibilidad de ganar la elección, pero insistió en que se debe esperar a tener el escrutinio completo.

El líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), hizo un "llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad".

Fujimori también coincidió en hacer llamado a la "tranquilidad y serenidad" para esperar a que termine el conteo, cuyos resultados aseguró que respetará "sean los que sean".

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) remarcó que el resultado muestra "una gran división de los peruanos, y toca a los partidos políticos y a sus dirigentes tender los puentes correspondientes".

"Tengo mucha fe y mucha gratitud. Todos los líderes políticos que tenemos partidos con representación en el Parlamento tenemos que dialogar. Los peruanos nos han dado ese mandato, y es lo que corresponde", destacó.

El empate técnico fue anticipado durante la noche del domingo por las proyecciones de resultados de las empresas encuestadoras, que confirmaron la ligera ventaja para Sánchez luego de que las encuestas a boca de urna dieran a Fujimori por delante cuando cerraron las mesas de votación.

Una muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez y un 49,7% a Fujimori, mientras que la empresa Datum Internacional indicó que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%, con un margen de error de 1 %.

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras una etapa de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década.

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Fujimori tiene 51 años, es hija del expresidente Alberto Fujimori y disputa la presidencia por cuarta vez consecutiva. Construyó su carrera política desde el Congreso, donde fue elegida en 2006 con la mayor votación individual de una legisladora hasta ese momento.

Llega a esta instancia después de que en enero de 2026 el Poder Judicial archivara los cargos en su contra por lavado de activos, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. En sus tres candidaturas anteriores llegó a segunda vuelta y perdió las tres veces.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras un discurso después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio de 2026. AFP

En materia de propuestas, su plan “Perú con Orden” plantea la creación de centros de videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de patrulleros inteligentes, cámaras de seguridad y la construcción de mega penales bajo administración de las Fuerzas Armadas. En economía apuesta por la inversión privada como motor del crecimiento, con incentivos tributarios y estabilidad macroeconómica.

Quién es Roberto Sánchez

El candidato izquierdista tiene 57 años, es psicólogo social y exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Se define a sí mismo como “candidato presidencial castillista” y una de sus promesas centrales es liberar a Castillo, a quien considera víctima de un “complot golpista”. En economía, su propuesta es la más alejada del modelo actual: mayor presencia del Estado, redistribución de recursos y nacionalización de activos estratégicos, incluido el mayor yacimiento de gas del país.

En seguridad propone una reforma de la policía y el apoyo de los militares, pero con respeto a los derechos humanos, y considera que la lucha contra la inseguridad también pasa por reforzar el sistema judicial. En política exterior, propone acercar a Perú a espacios de integración regional como la UNASUR y fortalecer los vínculos con los BRICS.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula tras un discurso después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio de 2026. AFP

Con información de EFE y El Comercio (GDA)