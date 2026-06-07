Irán lanza misiles contra Israel en represalia por los ataques sobre el Líbano este domingo

El Ejército de Israel informó que su territorio es blanco de misiles iraníes este domingo, por primera vez desde el cese al fuego del 8 de abril. "Hace poco, el Ejército identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio de Israel" señaló un comunicado militar. Las sirenas de alerta sonaron en diversos puntos del norte de Israel, según el Ejército. Por su parte, Irán consideró que Israel "cruzó todas las líneas rojas" con sus últimos ataques en los suburbios del sur de Beirut y pidió que detenga su campaña en el Líbano.

"El Ejército de Israel debe parar sus ataques en el sur del Líbano y en los suburbios, y si extiende los ataques en la región o responde a la acción de Irán, enfrentará hostilidades más devastadoras y lamentables, dijo en la televisión el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes.

El alto jerarca militar no mencionó directamente las dos andanadas de misiles iraníes que Israel refirió haber interceptado este domingo.

🚨 The IDF identified missiles launched from Iran toward Israel. Defensive systems are operating to intercept the threat. — Israel Defense Forces (@IDF) June 7, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que "reforzaron su postura defensiva y permanecen en estado de máxima alerta", y que están preparadas para diversos escenarios. La Fuerza Aérea dice haber interceptado con éxito todos los misiles hasta el momento. Se esperan nuevas oleadas en las próximas horas. Hasta ahora no se han reportado bajas.

Irán había advertido el domingo por la mañana que respondería a los ataques lanzados por las FDI contra Beirut. La ofensiva israelí fue presentada por Jerusalén como una "reacción a las reiteradas violaciones del alto al fuego" por parte de Hezbolá desde comienzos de mes.

Un ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut alcanzó dos edificios en la zona, según informaron los medios estatales libaneses el 7 de junio, después de que Israel afirmara haber atacado el bastión de Hezbolá. AFP

Tras el lanzamiento de misiles iraníes, fuentes citadas por el diario The Jerusalem Post señalaron que Israel prepara una respuesta. Las autoridades israelíes aún evalúan el momento y el alcance de la represalia, aunque se espera una reacción contundente ante lo que consideran una violación del cese de hostilidades por parte de Irán.

El ataque de Israel contra los suburbios de Beirut

Los ataques lanzados por Israel este domingo contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, causaron un número indeterminado de heridos y dos edificios residenciales que fueron alcanzados por las bombas, El Ejército israelí afirmó que el objetivo era un cuartel general del grupo chií Hezbolá.

Según consignó Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) "el ataque contra los suburbios sur de Beirut tuvo como objetivo dos apartamentos en dos edificios en el área de Hawta al Ghadir, en dirección a Mreijeh, cerca de la estación Hashem", y añadió que "hay informes de heridos".

Hasta el momento, las autoridades libanesas no se han pronunciado oficialmente sobre la envergadura del ataque, aunque medios locales difundieron imágenes del bombardeo y de los daños provocados a los edificios, ubicados en áreas residenciales y en los que se puede ver una gran cantidad de transeúntes momentos después de la acción.

WATCH: Iranians celebrate missile strikes targeting Israel. pic.twitter.com/CzQKenllnN — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto al fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado que sus fuerzas bombardearon el Dahye este domingo y apuntó que el objetivo fue "el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí".

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo alrededor de 3.600 personas han perdido la vida en el Líbano según sus autoridades, y pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur del país mediterráneo desde el inicio de la tregua de abril, Israel limitó sus acciones contra la capital en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las negociaciones de Washington con Irán.

El ejército israelí dice haber interceptado dos proyectiles disparados desde Líbano

El ejército israelí informó el domingo que había interceptado dos proyectiles disparados desde Líbano hacia su territorio, pese al acuerdo de alto al fuego.

Después de que sonaran sirenas de alerta en dos localidades del norte de Israel, "dos proyectiles que cruzaron la frontera desde Líbano hacia territorio israelí fueron interceptados", indicó un comunicado del ejército.

Consultado por la AFP, el ejército israelí precisó que no se trataba de los primeros disparos hacia suelo israelí desde el anuncio del alto al fuego el miércoles.

Suspenden clases en Israel tras ataque iraní

Israel anunció la suspensión de clases este lunes en todo el país.

"Tras evaluar la situación (...) las actividades educativas no podrán desarrollarse", indicó un comunicado conjunto del ministerio de Educación y del Comando del Frente interior, un brazo del Ejército.

Según las directrices vigentes, las reuniones están permitidas con un máximo de 200 personas en espacios abiertos y 500 en espacios cerrados, siempre que los asistentes puedan acceder a un refugio seguro y mantener la distancia de seguridad requerida dentro del tiempo establecido. Además, las playas continúan cerradas al público.

El humo se eleva desde un vehículo atacado con un dron israelí en la ciudad libanesa de Nabatieh, al sur del país, el 5 de junio de 2026. AFP

Con información de EFE y AFP