Trump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán, reportan medios de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamará al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los recientes ataques iraníes contra territorio israelí, en un intento por evitar una nueva escalada en la región. La declaración se produce en medio de tensiones por la ruptura del alto al fuego y mientras Washington asegura estar cerca de un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto. Trump sostuvo que su prioridad es evitar una reacción militar que complique las negociaciones en curso.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump al medio Axios, en referencia a los intercambios recientes entre ambos países.

El planteo del presidente estadounidense apunta a preservar el diálogo con Teherán, incluso después de que Irán violara el alto el fuego vigente desde abril con Estados Unidos.

🚨🚨More quotes from my phone call with president Trump: “The Iranian strikes didn’t hurt anybody. Hopefully Israel is not going to retaliate. If Bibi strikes them back it’s just gonna keep going like the last 47 years, or the last 3000 years"

🚨🚨Trump added: "We are very close… https://t.co/zesy2EF0Qi — Barak Ravid (@BarakRavid) June 7, 2026

Trump insistió en que las conversaciones con Teherán "están avanzadas" y podrían derivar en un entendimiento en el corto plazo. "Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", afirmó.

El mandatario también minimizó el impacto de la ofensiva iraní al señalar que los ataques "no dañaron a nadie", mientras el Ejército israelí informó haber interceptado todos los proyectiles. Los misiles iraníes interceptados evitaron víctimas, aunque activaron las alarmas antiaéreas en Israel en horas de la noche.

La posibilidad de una represalia genera preocupación en Washington. Trump advirtió que una respuesta israelí podría perpetuar el conflicto: "Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años".

Se observan estelas de cohetes en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 7 de junio de 2026. Foto: AFP

En paralelo, el presidente estadounidense también expresó críticas hacia acciones militares israelíes en otros frentes. En una entrevista con Fox News, dijo no estar "contento" con los bombardeos en Líbano, en un contexto de creciente guerra en Medio Oriente que involucra múltiples actores.

Dentro del gobierno israelí, las reacciones fueron más duras. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, escribió en la red X: "Teherán debería arder esta noche", favorable a una respuesta contundente del ejército.

הלילה טהרן חייבת לבעור! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 7, 2026

Mientras tanto, Trump reiteró que los ataques iraníes complican las negociaciones, aunque mantuvo abierta la puerta al diálogo. "No ayudarán a las negociaciones", afirmó, al tiempo que instó a Irán a "volver a la mesa" y avanzar hacia un entendimiento. El acuerdo con Irán sigue siendo, según Washington, la vía principal para evitar una escalada mayor.

Con información de EFE