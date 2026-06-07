Armenia celebra históricas elecciones parlamentarias entre la influencia rusa y la occidental
El país no sólo deberá elegir a su nuevo gobierno, sino su alineamiento político para las próximas décadas. El partido Contrato Cívico del primer ministro, Nikol Pashinián, lidera las encuestas de intención de voto.
Los armenios participan hoy domingo en unas históricas elecciones legislativas en las que deberán elegir no sólo a su nuevo gobierno, sino el alineamiento geopolítico del país para las próximas décadas. La antigua metrópoli, Rusia; la Unión Europea, que ha alentado las aspiraciones de ingreso de Ereván; Estados Unidos, que espera beneficiarse de la paz en el Cáucaso Sur, y la vecina Irán, esperan atentamente los resultados electorales.
Paradójicamente, lo que ocurra en esta pequeña nación sin salida al mar -2,5 millones de personas acudirán a las urnas- puede marcar el futuro de una región puente entre el mercado europeo, las mercancías chinas y los recursos naturales de Asia Central.
El partido Contrato Cívico del primer ministro, Nikol Pashinián, lidera las encuestas con 30% de intención de voto, pero está en el aire si revalidará la mayoría parlamentaria. El Gobierno necesita esa mayoría para reformar la Constitución y firmar el tratado de paz con Azerbaiyán, a lo que se opone la oposición prorrusa porque Bakú echó en 2023 a los armenios de Nagorno Karabaj. La Unión Europea no se ha mantenido al margen y apoyó abiertamente a Pashinián al celebrar en mayo en Ereván su primera cumbre bilateral y la reunión de la Comunidad Política Europea.
EFE
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