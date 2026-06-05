Oddone fue entrevistado en Francia y dijo que Uruguay está “más cerca” de Europa que de EE.UU.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, ofreció una entrevista en la televisión francesa en la que habló del reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y también respondió a cuestiones sobre el vínculo de Uruguay con los países de la región, la relación del país con Estados Unidos y las razones por las que, históricamente, a Uruguay le ha ido bien en el fútbol.

Oddone enfatizó que existe un consenso absoluto sobre la relevancia del sector público para moderar y regular los mercados financieros. Puntualizó las metas prioritarias de la actual conducción, enfocadas de manera directa en la equidad interna. "Estamos trabajando justamente para reconstruir y ordenar un montón de cosas vinculadas al Estado de bienestar, porque creemos que la cohesión social y la reducción de la desigualdad son cruciales para el país", aseguró en una entrevista en inglés para France 24.

El modelo económico y el vínculo con EE.UU.

Al ser consultado sobre las recientes modificaciones impositivas y la competencia de naciones vecinas como Argentina para captar grandes fortunas, el secretario de Estado transmitió tranquilidad y afirmó que las medidas adoptadas son neutrales para las corporaciones extranjeras. Las empresas multinacionales que operan en plazas locales ya tributan en sus territorios de origen.

Uruguay implementará mecanismos específicos para percibir la fracción correspondiente a las casas matrices, convirtiéndose en el segundo país de América Latina en adoptar el Impuesto Mínimo Global de la OCDE. Según el jerarca, la seguridad jurídica y los beneficios de la residencia fiscal consolidan al país como un competidor robusto para captar una inversión extranjera directa genuina, más allá de los incentivos coyunturales de otros mercados.

Consultado por la visión de magnates como "el ultralibertario" Peter Thiel —quien recientemente adquirió lotes en un exclusivo proyecto de Punta del Este— o Donald Trump, quienes respaldan el rumbo económico de la Argentina gobernada por Javier Milei, el ministro de Economía aseguró que Uruguay mantiene "una relación muy buena" con Estados Unidos.

"Con Argentina también tenemos excelentes relaciones a pesar de que tengamos visiones distintas sobre cómo manejar la economía. No es un problema; somos socios en lo más importante, que es construir la prosperidad para la gente", aseguró.

"Pero sí es cierto que en Uruguay, el gobierno que viene de la izquierda tiene una visión firme de reducir la desigualdad. Esta es una política activa que queremos poner sobre la mesa, algo que no se ve en toda la región", remarcó.

Ante la pregunta de si Uruguay "se siente solo" por la creciente victoria de los gobiernos de derecha en el continente, Oddone dijo que "Es verdad que quizás el año que viene Uruguay sea uno de los pocos países de la región con esta visión de izquierda" , pero "es normal". "Tenemos una relación extraordinaria con el gobierno de Argentina y confiamos en que vamos a construir una buena relación con el nuevo gobierno de Brasil si es que cambia", remarcó.

Uruguay "más cerca" de Europa que de Estados Unidos

Respecto al acuerdo entre el Mercosur y Estados Unidos, el entrevistador preguntó a Oddone si puede haber influido el hecho de que Trump esté imponiendo aranceles y siendo proteccionista.

"Es verdad. Estuvimos discutiendo entre el Mercosur y la Unión Europea por más de 20 años, y la razón por la que encontramos una solución ahora es por estos cambios que están pasando en la economía mundial. La Unión Europea tiene nuevos incentivos para llegar a un acuerdo y el Mercosur también, y por eso finalmente encontramos una salida y empezamos a jugar en esta cancha", expresó el ministro.

En tanto, aseguró que este no es solo un acuerdo "comercial y económico", sino de "un enfoque de civilización". Consultado sobre si Uruguay se siente más cerca de Europa que de Estados Unidos, Oddone tuvo clara su respuesta: "A la visión de cómo manejar la economía, cómo regularla, cómo regular los mercados y cómo combinar las políticas entre el sector privado y el sector público. Tenemos una visión compartida con muchos países de Europa".

"Las principales influencias en la cultura y la política en el Océano Atlántico están más cerca de Europa que de las del Océano Pacífico, que históricamente miran más a Estados Unidos. Pero con Europa en particular, Uruguay tiene una visión muy fuerte en común con Francia, especialmente en política, cultura y en diferentes aspectos de la sociedad", agregó.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli

En tanto, sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y los reparos que han tenido especialmente los granjeros franceses, Oddone aseguró que "representa un desafío para todo el sector agrícola, no solo para Europa"; "Uruguay tiene un mercado fuerte en Brasil donde vende queso y leche. Los productores franceses van a ser competidores muy fuertes para nosotros en el mercado brasileño. El desafío es para todos, pero para nosotros, en el sector de la carne, va a ser una oportunidad extraordinaria", agregó.

El ministro recordó que el total de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea en 2025 estuvo entorno de los US$ 1.800 millones, y un tercio de eso fue carne vacuna.

¿Por qué a Uruguay le va bien en el fútbol?

Para cerrar la entrevista, el periodista François Picard le consultó al Oddone por el próximo Mundial de fútbol y las razones por las que un país "tan pequeño" tiene tan buenos futbolistas.

"Hay dos explicaciones. Una es técnica; creo que en Uruguay es imposible que el sistema pierda a un jugador que sea muy bueno. La capacidad del sistema para captar gurises excelentes en todos los niveles de la competición es extraordinaria, porque todo el mundo juega al fútbol", aseguró.

"Y la segunda explicación es lo que esto significa para nosotros; somos tres millones de personas. Para nosotros es el orgullo más grande que tiene el país. Cada partido lo vivimos como una batalla, y es lógico. Somos un país muy chico, no tenemos guerras ni nada por el estilo, y estamos entre dos gigantes. Así que el lugar más importante donde ponemos toda la energía y todo el esfuerzo que tenemos es en el fútbol", aseguró el ministro.

Finalmente, dijo que es "cauto" respecto a en qué posición quedará la selección uruguaya en el Mundial: "Creo que vamos a pasar la primera fase, pero después de eso, habrá que ver".