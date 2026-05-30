El dato clave para la Rendición de Cuentas, según el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, tuvo una mejora

El déficit fiscal en 12 meses a abril mejoró levemente a 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 4,1% del Producto en 12 meses a marzo, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido anoche. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno. El miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que para la Rendición de Cuentas (que el gobierno enviará al Parlamento el 30 de junio) no habrá aumento neto de gasto, sino reasignaciones de recursos para contemplar más partidas en primera infancia y seguridad. Con ello, “las metas fiscales establecidas por la ley de Presupuesto se mantienen. No hay ninguna alteración de las metas fiscales”, remarcó, dando a enteder lo clave que es la situación fiscal para elaborar ese proyecto de ley.

El MEF aclaró que si bien el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) en los 12 meses cerrados a abril "se ubicó en 4,6% del PIB . Este resultado se ve afectado por el adelanto de remuneraciones y pasividades correspondientes a mayo de 2026, debido al feriado del 1° de mayo. Depurado de este efecto, el resultado del gobierno central-BPS fue de (un déficit de) 3,5% del PIB".

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a abril de 3,5% del PIB se debió al “ingreso de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II, que) acumulado a abril de 2026 representó 0,4% del PIB”.

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en (un déficit de) 3,9% del PIB, una reducción del déficit del gobierno central-BPS de 0,2 puntos porcentuales del PIB respecto al acumulado 12 meses móviles a marzo”, añadió el MEF. Eso equivale a unos US$ 3.341,8 millones.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 3,9% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a abril se ubicó en 1,5% del PIB (US$ 1.285,3 millones).

El pago de intereses de deuda se mantuvo en 2,4% del PIB en 12 meses a abril, según indicó el MEF.

En tanto, el resultado de las empresas públicas fue equilibrado en 12 meses a abril, "reduciéndose 0,2% (del PIB) respecto al acumulado anual cerrado a marzo de 2026. Lo anterior obedece a un menor resultado primario corriente (producto fundamentalmente de mayores pagos de IRAE que en abril 2025) y al aumento de las existencias de crudo y derivados de Ancap".

Refinería La Teja Ancap. Foto: Leonardo Mainé.

Los ingresos del gobierno central-BPS se situaron en 27,8% del PIB, "aumentando 0,4% del PIB respecto al mes anterior, debido al aumento de la recaudación de la DGI y mayores aportes de empresas públicas", indicó el comunicado.

Por su parte, los gastos primarios del gobierno central-BPS, "se ubicaron en 30% del PIB en el año móvil cerrado a abril. Depurado del mencionado adelanto de remuneraciones y pasividades, los egresos se ubicaron en 28,9% del PIB, aumentando 0,1% del PIB respecto al acumulado anual a marzo de 2026, por mayores pagos de transferencias", indicó el MEF.