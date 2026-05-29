Los salarios de los trabajadores en Uruguay crecieron en abril, ¿qué pasó con el poder de compra?
El poder de compra de los salarios cayó en abril por segundo mes seguido, aunque mantiene una mejora de 1,49% en lo que va del año y de 1,90% en 12 meses.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos del Índice Medio de Salarios (IMS) correspondiente a abril de este año, donde observó una variación mensual de 0,21%. acumulada en el año de 3,75% y en los últimos 12 meses de 5,12%.
El IMS de los trabajadores del sector privado en marzo de 2026 presenta una variación mensual de 0,13%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Industrias manufactureras” (0,06 puntos porcentuales), “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (0,04 puntos), y “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos” (0,03 puntos).
En el Sector Público, el IMS presentó una variación mensual de 0,35% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (0,20%), “Empresas Públicas” (0,02%) y “Gobiernos Departamentales” (0,13%).
¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una baja de 0,32% en abril de 2026, producto de la pérdida del poder de compra de los salarios tanto del sector privado (-0,41%) como del sector público (-0,18%).
En tanto, en los cuatro meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumentó 1,49%. En el caso de los trabajadores del sector privado la suba del Índice Medio de Salarios Real fue de 0,85% y entre los trabajadores del sector público aumentó 2,64%.
Si se miran los 12 meses cerrados a abril, el Índice Medio de Salarios Real se incrementa 1,90%. El poder de compra de los asalariados privados mejora 1,83% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementa 2,01%.
Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de abril de este año, tuvo una suba de 0,23%, mientras en lo que va del año sube 3,69% y en los últimos 12 meses de 5,19%.
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