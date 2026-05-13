Uno de los sectores clave de la economía uruguaya tuvo un fuerte crecimiento en marzo, aunque hay señales que lo matizan

La industria, uno de los sectores clave de la economía uruguaya, tuvo un fuerte incremento en su producción en marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque hay señales que matizan ese aumento. La producción de la industria manufacturera aumentó en marzo 9,4% respecto al mismo mes de 2025, mientras que si se excluye la refinería de Ancap el alza fue de 10,2%.

No obstante, para ver cuál es la realidad del sector se toma la información del núcleo industrial (que además de la refinería excluye la producción de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y la de concentrados de Pepsi) para evitar distorsiones debido al peso que tienen esas empresas. En marzo la actividad del núcleo industrial aumentó 9,9% respecto a igual mes de 2025, según estimó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). El núcleo industrial había caído 1,5% en enero y en febrero estaba prácticamente estable (+0,1%).

"Previsible rebote interanual de la producción industrial en Uruguay durante marzo por base baja de comparación, pero con caída adicional en términos desestacionalizados (versus febrero)", escribió el economista Aldo Lema en su cuenta de X.

Industria manufacturera. Foto: Pixabay.

En el primer trimestre de 2026 la producción de la industria manufacturera creció 4%, mientras que si se excluye la refinería de petróleo la expansión fue de 4,7% respecto al primer trimestre de 2025. En tanto, la actividad del núcleo industrial aumentó 3% en el primer trimestre frente a igual lapso de 2025.

El Cinve señaló que en marzo "las industrias de bajo comercio aumentaron su producción en 11,3%, en tanto en el trimestre el incremento fue de 7%. Las ramas con mayor incidencia en explicar el resultado del mes fueron: la de Elaboración de productos de panadería que tuvo una variación positiva de 22,6% y la de Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso, que sufrió una caída de 1,2%".

En tanto, "la agrupación de comercio intra-rama aumentó su producción en 8,6% respecto a marzo de 2025 y 7,2% durante el primer trimestre del año. Las ramas de mayor incidencia en la producción del agregado fueron la de Elaboración de comidas y platos preparados; elaboración de otros productos alimenticios) con un crecimiento de 22,4% y la de Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón) cuya producción cayó 2,4% respecto a marzo del año anterior", explicó el informe. "Al excluir las principales ramas de zonas francas, el resto de la agrupación registró un incremento de su producción mensual de 2,9%. En el trimestre, el crecimiento fue de 3,4%", añadió.

"El sector industrial exportador presentó un aumento interanual de 5% en marzo. Este aumento no logra compensar la contracción en la producción a nivel trimestral (-2%). Según los componentes de la agrupación, la rama que tuvo mayor incidencia fue la rama de Elaboración de productos de molinería de arroz), con un aumento en su producción de la rama de Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) conservación y preparación de sus carnes contrajo su producción en 5,6%. La rama de Elaboración de productos lácteos contrajo su producción en 5,1%", indicó el Cinve.

Industria frigorífica. Foto: Commons.

Por su parte, "las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron un crecimiento de 16,7% en marzo respecto a un año atrás y 6,2% respecto al primer trimestre del año pasado. La mayor incidencia correspondió a la rama de Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles, que aumentó su producción 108,9%, y la rama de Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques con un aumento de 31%. La rama de Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; elaboración de vinos contrajo su producción en 45,9%", analizó el documento.

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