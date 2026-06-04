Tras el “jodidamente loco” de Trump a Netanyahu a estar nuevamente en sintonía: "Trabajo muy bien con él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que llamó “jodidamente loco” al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica para discutir la guerra contra Hezbolá en Líbano, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos.

“Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano”, dijo en el pódcast Pod Force One del diario New York Post, publicado ayer miércoles.

Sin embargo, el mandatario afirmó llevarse muy bien con Netanyahu. “Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él”, insistió. “Usted dijo: ‘¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel’. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?”, preguntó el entrevistador del New York Post, a lo que el presidente estadounidense respondió: “Sí”.

“En un momento dije: ‘Bibi, tenemos que parar esto’”, continuó, utilizando el apodo de Netanyahu.

Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en las afueras de Tiro, en el sur del Líbano. Foto: AFP

Funcionarios estadounidenses habían afirmado el lunes al medio Axios que los reproches contra Netanyahu evidencian la frustración del mandatario con la intensificación de la ofensiva israelí en el Líbano, que pone en riesgo el frágil alto el fuego vigente y entorpece el complejo diálogo de paz entre Estados Unidos e Irán.

La expresión “estás jodidamente loco” que utilizó Trump con el primer ministro israelí, fue después de que Netanyahu advirtiera que atacará “objetivos terroristas” en Beirut si Hezbolá no frena sus ataques contra Israel.

Tras la llamada con el líder israelí y después de mantener inusuales contactos con Heizbolá, el estadounidense anunció el mismo lunes que tanto Israel como el grupo terrorista se comprometían a frenar sus ataques.

En la misma entrevista con el pódcast del New York Post, Trump dijo que le “gustaría” conocer al líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y afirmó que probablemente se reunirá con él “en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”.

Por su parte, Netanyahu afirmó ayer miércoles compartir con Trump el objetivo de desarmar a Hezbolá y desmilitarizar Líbano, en una entrevista con la cadena CNBC. El primer ministro israelí restó importancia a la disputa con Trump, declarando que él y el presidente estadounidense estaban en la misma línea en lo que respecta a la lucha contra Hezbolá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

“Si queremos salvar Líbano, si queremos lograr una paz entre Líbano e Israel, como yo deseo, debemos desarmar a Hezbolá y desmilitarizar Líbano”, dijo Netanyahu. “Es un objetivo que el presidente y yo compartimos, y es lo que debemos hacer”, añadió.

El primer ministro israelí se negó a detallar el contenido de su conversación en la entrevista con CNBC, e indicó que Trump y él siempre habían encontrado puntos en común: “Estamos de acuerdo en muchas cosas”, apuntó.

“Hay desacuerdos tácticos; siempre encontramos una forma de resolverlos, y lo hacemos como grandes amigos: podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, emprender una acción conjunta”, dijo. Al ser preguntado si su relación con Trump había cambiado, Netanyahu respondió: “No”.

“Él me respeta, yo lo respeto, siempre encontramos una forma de resolver nuestras diferencias”, añadió, afirmando que Trump era “el mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca”.

Además, subrayó que otra de las “prioridades compartidas” con Trump es “impedir que Irán desarrolle un programa nuclear con fines militares”, ya que supondría “una amenaza directa para Israel, Medio Oriente y la seguridad internacional”. AFP, EFE