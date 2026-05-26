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Israel afirma haber atacado a Mohamed Odeh, uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre

En un comunicado difundido por el gabinete de Benjamin Netanyahu se explica el objetivo del ataque, pero no se detalla dónde se llevó a cabo ni si Odeh resultó herido o muerto en él.

El País
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26/05/2026, 17:55
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Palestinos caminan entre los escombros de edificios mientras hacen compras en la víspera de la festividad musulmana de Eid al-Adha, o Fiesta del Sacrificio, que marca el final de la peregrinación del Hajj, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026.
Palestinos caminan entre los escombros de edificios mientras hacen compras en la víspera de la festividad musulmana de Eid al-Adha, o Fiesta del Sacrificio, que marca el final de la peregrinación del Hajj, en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026.
AFP

Israel anunció que atacó al nuevo jefe del brazo armado del movimiento terrorista palestino Hamás, Mohamed Odeh, en un bombardeo en Gaza este martes, unos días después de que su predecesor muriera en una ofensiva parecida en el territorio palestino.

El ejército lanzó el bombardeo en Gaza bajo la directiva del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, informó el jefe del Ejecutivo en un comunicado conjunto con el titular de Defensa.

Según el comunicado, Mohamed Odeh es uno de los autores intelectuales del ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.

"Odeh fue responsable del asesinato, secuestro y herimiento de muchos ciudadanos israelíes y soldados de las FDI", dice el comunicado del Estado hebreo.

El jefe del brazo armado fue nombrado como jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam después de que su predecesor, Ezedin Al Hadad, muriera en un bombardeo este mes.

Por otro lado, siete personas murieron en dos ataques israelíes en la Franja de Gaza, informaron a la agencia AFP fuentes médicas y la Defensa Civil del territorio palestino. El primer ataque se produjo en el centro de la Franja.

Un palestino pasa en bicicleta junto a un puesto de ropa instalado cerca de los escombros de edificios destruidos
Un palestino pasa en bicicleta junto a un puesto de ropa instalado cerca de escombros de edificios destruidos en el centro de Gaza.
AFP

"Cinco mártires y varios heridos fueron trasladados al hospital tras un ataque con dron israelí dirigido contra un grupo de civiles al este de Al Maghazi", informó la Defensa Civil, organización que opera bajo la autoridad de Hamás.

Por su lado, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir el Balah, confirmó haber recibido cinco cadáveres. El ejército israelí, consultado por la AFP, indicó que estaba examinando estas declaraciones.

Con información de AFP

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