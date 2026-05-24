Gobierno de Francia prohíbe la entrada al ministro israelí de Seguridad Ben Gvir por asunto de la “Flotilla de la paz”

Francia ha vetado la entrada en su territorio al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, tras la difusión de un vídeo en el que humillaba a los integrantes de la “Flotilla de la paz” en Gaza, anunció ayer sábado el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

“Desde hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla”, señaló Barrot en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia francesa mostró su desaprobación con la actuación de la flotilla que, a su juicio, “no produce ningún efecto y sobre carga a los servicios diplomáticos y consulares”.

“Pero no podemos tolerar que ciudadanos franceses puedan ser amenazados de esa manera, intimidados o agredidos, menos aún por un responsable público”, agregó el ministro.

El jefe de la diplomacia francesa aseguró sumarse a su homólogo italiano para pedir que la Unión Europea adopte sanciones contra Ben Bvir. El ministro israelí difundió el pasado miércoles un video en el que humillaba a los integrantes de la flotilla, arrodillados y maniatados, mientras sonaba el himno nacional de su país, un gesto que fue criticado incluso por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que lo consideró “contrario a los valores y las normas de Israel”. La flotilla era vista por Israel como integrada por miembros simpatizantes de la causa palestina que pone en riesgo la seguridad de su país.

Brasil

El gobierno de Lula convocó esta semana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Brasilia, Rasha Athamni, por el trato “degradante y humillante” dado a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, entre los que hay cuatro brasileños, informaron fuentes gubernamentales.

La Cancillería brasileña ya convocó a la máxima representante israelí en el país por una operación anterior similar para interceptar a los miembros de la flotilla en su intento por alcanzar la Franja de Gaza para llevar ayuda y denunciar la ofensiva militar.

Athamni, al frente de la legación israelí desde octubre de 2025, fue recibida por el director del Departamento de Oriente Medio del Ministerio de Exteriores brasileño, Clélio Nivaldo Crippa Filho, indicó la citada fuente.

Brasil ya “deploró” en la víspera el trato “degradante y humillante” dado a los detenidos por parte de las autoridades israelíes, “en particular por el ministro Ben Gvir”.

El Ejecutivo de Lula calificó, además, de “ilegales” tanto la interceptación, en aguas internacionales, de las embarcaciones de la flotilla como la detención de sus participantes.

Las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel son mínimas a raíz de la campaña militar de Israel sobre Gaza, que Lula calificó públicamente de “genocidio”, a lo que el Estado judío respondió declarándole ‘persona non grata’.

EFE