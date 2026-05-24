Gobierno de Estados Unidos reducirá su presencia militar en los países de la Unión Europea

Los ministros de Exteriores de la OTAN concluyeron en la semana una reunión de dos días con la constatación de que Europa tendrá que llenar el vacío que vaya dejando Estados Unidos con la retirada de tropas de su territorio, pero pidieron que el repliegue sea ordenado y que Washington siga anclado en el seno de la organización. “Seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras el encuentro.

La reunión ministerial estuvo marcada por el anuncio la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, de que enviaría a Polonia 5.000 soldados después de haber cancelado el despliegue previsto en ese país de 4.000, y de haber ordenado la salida de otros 5.000 de Alemania.

“Sé que algunos han puesto en duda ese vínculo (transatlántico), y tal vez incluso la determinación de esta Alianza para permanecer unida frente a un adversario, así que permítanme ser muy claro: el compromiso de los aliados con el artículo 5 es inquebrantable”, subrayó Rutte, quien aseguró que “si alguien tuviera la insensatez de atacarnos, la respuesta sería devastadora”.

La anfitriona del encuentro, la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, expresó que los aliados habían coincidido en que cualquier cambio relativo al número de tropas estadounidenses en Europa debe realizarse “de forma ordenada” para garantizar que los recursos militares sean reemplazados por Europa. “Estoy convencida de que éste es el camino planeado de ahora en adelante. Espero que podamos trabajar en las reuniones informales en cómo organizar esto”, dijo Stenergard.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que los movimientos de las tropas estadounidenses basadas en Europa no constituyen una medida “punitiva” sino que responden a sus “compromisos globales”, aunque mencionó la decepción de Trump ante los miembros de la OTAN en el conflicto con Irán.

EFE