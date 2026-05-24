Trump anunció que EE.UU. habían “negociado en gran medida” un acuerdo, incluyendo reabrir Ormuz

Donald Trump afirmó ayer sábado que Estados Unidos e Irán habían “negociado en gran medida” un acuerdo, incluida una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países.

“Se ha negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países”, escribió Trump en Truth Social, en la que enumeró varias potencias de Oriente Medio, junto con Turquía y Pakistán, en calidad de mediador. “Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, añadió Trump. Entre los países de Oriente Medio cuyos líderes se unieron a una llamada ayer para discutir el acuerdo estaban Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Catar, Egipto, Jordania y Baréin, dijo Trump. Añadió que había mantenido una llamada por separado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que “igualmente, salió muy bien”. “Se están discutiendo los aspectos finales y los detalles del acuerdo, y se anunciarán en breve”.

Su publicación se produjo después de que funcionarios iraníes afirmaran que seguían existiendo diferencias entre las partes y que la controversia sobre su programa nuclear no formaría parte de las conversaciones iniciales. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqai, señaló lo que denominó “una tendencia hacia el acercamiento”, pero afirmó que “eso no significa necesariamente que Irán y EE.UU. vayan a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes”.

“Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas”, declaró Baqai en la televisión estatal. Agregó que esperaba que los detalles de un acuerdo definitivo pudieran concretarse “en un plazo razonable de entre 30 y 60 días” tras la finalización del marco. A pesar de las negociaciones, las partes se amenazaron mutuamente. Trump se debate “entre la guerra y la paz” presionando a Irán, mientras Irán advirtió anteriormente que Washington se enfrentaría a una dura respuesta si reanuda las hostilidades.

Con información de EFE y AFP