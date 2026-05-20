Ministro israelí se burla en video de activistas de flotilla por Gaza y provoca oleada de reacciones

El ministro israelí de Seguridad Nacional publicó este miércoles un video en el que aparecen activistas detenidos de una flotilla con destino a Gaza arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo, lo que desató condenas internacionales. El video, compartido en X por el provocador ministro israelí, Itamar Ben Gvir, se publicó después de que las fuerzas israelíes interceptaran los barcos de la flotilla en el mar y comenzaran a detener a cientos de activistas extranjeros en el puerto sureño de Ashdod.

El video suscitó condena internacional y también dentro de Israel, donde el propio Ben Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores.

"Israel tiene pleno derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza", declaró Netanyahu en un comunicado. "Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y las normas de Israel".

Además, Netanyahu pidió que los activistas sean expulsados "cuanto antes".

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Bajo el mensaje "Bienvenidos a Israel", en las tomas, se ve a decenas de activistas en la cubierta de un barco militar, con el himno de Israel sonando de fondo, y también ya detenidos en Israel, donde se ve al ministro ondeando la bandera nacional.

Mike Huckabee, embajador en Israel de Estados Unidos, el principal aliado del país, calificó como "despreciables" las acciones del ministro israelí.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Entre las reacciones de estupor, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió "disculpas" a Israel por el trato "monstruoso, inhumano e indigno" a estos activistas, entre ellos una cuarentena de españoles. El ministro anunció en Berlín que convocó a la representante diplomática de Israel en España.

Francia también convocó al embajador israelí por los "actos inadmisibles" del ministro israelí, al tiempo que expresó su "indignación", a través de un mensaje en X del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller Antonio Tajani también calificaron de "inadmisible" la situación con los activistas, entre ellos varios italianos que han sido "sometidos a un trato que atenta contra la dignidad humana", declararon en un comunicado conjunto.

Bélgica convocó a la embajadora israelí y Alemania calificó el trato a los activistas como "totalmente inaceptable".

Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en la Explanada de las Mezquitas Foto: AFP

La comisaria europea de de igualdad, preparación y gestión de crisis, Hadja Lahbib, afirmó que "nadie debería ser castigado por defender a la humanidad" y argumentó que los activistas "no son delincuentes condenados".

Turquía denunció la "mentalidad bárbara" del gobierno israelí y otros dirigentes multiplicaron sus llamados para que sean expulsados cuanto antes de Israel.

"Exhibición vergonzosa" y "no es la primera vez", dice canciller

Se trata del tercer intento en un año del grupo de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, territorio devastado por la guerra y enfrentado a una grave escasez desde el inicio del conflicto desencadenado en octubre de 2023 por un ataque sin precedentes contra Israel por parte del movimiento terrorista Hamás.

De madrugada, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había anunciado que los 430 miembros de la flotilla Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos e interceptada el lunes frente a las costas de Chipre, estaban siendo trasladados a Israel.

El canciller israelí, Gideon Saar, criticó el video y acusó a Ben Gvir de causar "daño a sabiendas a nuestro Estado con esta exhibición vergonzosa", afirmando además que "no es la primera vez".

"Ha echado por tierra los enormes, profesionales y exitosos esfuerzos realizados por tanta gente [...] No, tú no eres la cara de Israel", lanzó en X.

Flotilla global sumud. Israel la intercepta por seguridad. Foto: AFP fotos

La ONG Adalah, que representa a los activistas, denunció tras la difusión del video la "política criminal" de Israel hacia la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel había desestimado la flotilla como un montaje publicitario al servicio de Hamás.

Con información de AFP