La dura acusación de EE.UU. en la ONU: Irán "pudo provocar una catástrofe nuclear sin precedentes”

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, criticó martes a Irán por el ataque con drones cerca de una central en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que, según afirmó en el Consejo de Seguridad, pudo haber derivado en “una catástrofe nuclear de gran magnitud sin precedentes”.

Las autoridades emiratíes afirmaron el domingo que respondieron a un incendio provocado por un ataque con drones que se desató “fuera del perímetro interior” de la central de Barakah, en la región de Al Dhafra, sin ocasionar problemas de seguridad.

Waltz atribuyó el ataque a Irán y aseguró que EAU tuvo que activar sistemas de emergencia para garantizar el suministro energético de la central.

“¿Qué nación responsable lanza drones contra una instalación nuclear operativa?”, criticó el embajador estadounidense ante el Consejo, e insistió en que tal acción “cruza una línea roja” porque “supone una amenaza a la seguridad global”. Según Waltz, el ataque es “el último ejemplo de las actividades peligrosas y desestabilizadoras que definen al régimen iraní”.

Michael Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Foto: EFE

El representante insistió en que el incidente “no puede interpretarse como un hecho aislado” sino que “forma parte de una dinámica más amplia” para “poner en riesgo infraestructuras civiles críticas y la estabilidad internacional”.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

Sobre este asunto, Waltz afirmó que Estados Unidos ha vuelto a presentar una resolución centrada en las “violaciones de las libertades básicas de navegación de las que dependen las economías de todo el mundo”, texto aún en negociación con el resto de miembros del Consejo y que pide defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

No obstante, China y Rusia ya vetaron el mes pasado un texto similar sobre este asunto por considerarlo partidista, ya que, a su juicio, solo responsabilizaba a Irán.

Tras el inicio del conflicto, Irán respondió con ataques de represalia contra Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Emiratos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para estos países petroleros para poder exportar sus recursos. Sin embargo, Emiratos está siendo el país más castigado por Irán, incluso más que Israel. EFE