Primer ministro israelí Benjamín Netanyahu: “Hoy controlamos el 60% de la Franja de Gaza, mañana veremos”

El Ejército de Israel confirmó ayer sábado la muerte del alto cargo del grupo terrorista palestino Hamás en Gaza, Izz al Din Al Haddad, en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense. “Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anunciaron que, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado”, recoge el texto. También Hamás confirmó su muerte. “Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un apartamento y un vehículo civil en Ciudad de Gaza”, dijo un alto cargo del grupo Hamás.

Israel le atribuye a Izz al Din Al Haddad el liderazgo actual de la rama militar de los terroristas de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025. También le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí, y de ser “uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre” de 2023.

En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.

Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza. “Hadad dirigió el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás y se rodeó de rehenes en un intento de evitar que lo liquidaran”, afirma el ejército israelí.

Su funeral se llevó a cabo en una mezquita de la capital, en el que también estaban los cadáveres de su mujer y su hija.

En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad. Son más de 850 desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025, como forma de acabar contra las amenazas y ataques a los israelíes.

En fotografías de agencias de noticias se ve a varias personas portando el cuerpo de Hadad envuelto en una bandera de Hamás, en una camilla desde las ruinas de un edificio.

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, teniente coronel Eyal Zamir, calificó su muerte de “logro operativo importante”.

“En cada conversación que tuve con los rehenes que regresaron, el nombre del architerrorista Ezedin Al Hadad (...) surgió una y otra vez”, afirmó Zamir en un comunicado.

“Hoy hemos logrado eliminarlo. Las FDI seguirán persiguiendo a nuestros enemigos, atacándolos y responsabilizando a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre”, añadió. Desde que estalló la guerra Israel afirma haber liquidado a varios líderes de Hamás, incluido Yahya Sinuar, considerado como uno de los cerebros de la matanza del 7 de octubre. También mató a Mohamed Deif, un comandante del brazo armado de Hamás y otro arquitecto de la masacre.

Control de Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que sus tropas controlan el 60% de la Franja de Gaza, lo que sugiere que se adentraron en una zona de ese territorio más amplia de lo previsto en el plan de alto el fuego de octubre.

La Franja de Gaza sigue sumida en la violencia y los esfuerzos para poner fin a la guerra parecen haberse estancado.

“En los últimos dos años hemos demostrado al mundo entero las poderosas fuerzas que hay en nuestro pueblo, en nuestro Estado, en nuestro ejército y en nuestro patrimonio”, declaró Netanyahu el jueves en un acto con motivo del Día de Jerusalén. “Hemos traído de vuelta a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último”, añadió, refiriéndose a uno de los principales objetivos declarados de la guerra en Gaza.

“Hoy controlamos el 60%; mañana ya veremos”, añadió el primer ministro.

Segunda ronda Hamás vota para elegir a un nuevo líder El grupo terrorista palestino Hamás llevó a cabo una votación para elegir a su nuevo líder -tras el asesinato de sus cabecillas en 2024, estaba dirigido por un comité temporal de cinco miembros- sin obtener un resultado claro, por lo que tendrá que votar en una segunda ronda, anunció la organización ayer sábado. “Hamás mantuvo unas elecciones para elegir al líder del movimiento. El resultado no quedó decidido en la primera ronda, por lo que se mantendrá una segunda en una fecha posterior, de acuerdo con las regulaciones y leyes del movimiento”, recoge el comunicado del grupo, difundido en sus canales oficiales. Desde principios de año, medios palestinos advertían que Hamás se preparaba para elegir a su nuevo líder y que el anuncio de su identidad se produciría durante el mes de Ramadán (entre febrero y marzo), si bien el grupo terrorista no se había pronunciado hasta ayer. Según han recogido medios como el israelí Yedioth Ahronoth, los dos principales candidatos a liderar Hamás en la elección son Jalil al Haya, actual cabeza de la delegación negociadora del grupo, y Jaled Meshal, quien ya lideró Hamás entre 2004 y 2017. En mayo, la cadena libanesa Al Akhbar informó que, dentro del proceso de elecciones internas del grupo, Al Haya había sido designado líder del grupo en Gaza; Zaher Jabarin en Cisjordania y Meshal en el exterior; quedando pendiente el proceso para determinar quién encabezará el buró político de Hamás. EFE

Con información de EFE y AFP